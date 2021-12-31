نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد اشتراك منصة قوى وطريقة التسجيل في منصة قوى أفراد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سداد اشتراك منصة قوى وطريقة التسجيل في منصة قوى أفراد 2022 ومن المواضيع التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وخاصةً الباحثين عن عمل خلال الفترة الأخيرة وذلك لما تقدمه منصة قوى من خدمات للمواطنين العاطلين، حيث تقوم المنصة بإبلاغ المواطنين المسجلين بها عن كافة الوظائف الحكومية وغير الحكومية المتاحة بالمملكة أي أنها تقوم بالربط بين المواطن الباحث عن عمل وصاحب العامل الباحث عن موظفين، مما يحقق استفادة كبيرة لكلا الطرفين مما يؤدي إلى القضاء على البطالة وتحقيق رؤية 2030 التي تسعى إليها المملكة، وليتمكن المواطن من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة لابد من دفع رسوم اشتراك، فيما يلي سنتعرف على قيمة الاشتراك وطريقة سداد اشتراك منصة قوى 1443 إلكترونيًا.

طريقة سداد اشتراك منصة قوى

قبل التعرف على طريقة سداد اشتراك منصة قوى 1443 سنتعرف على قيمة الاشتراك كما وضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، حيث أعلنت الوزارة أن قيمة رسوم الاشتراك قد تتراوح بين 1265 ريالًا سعوديًا و 2645 ريالًا سعوديًا، على أت يتم تنفيد فرض هذه الرسوم بدءاً من العام الجديد 2022.

كما وضحت المنصة طريقة دفع رسوم الاشتراك وهي كما يلي:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة قوى.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “منشآت تتطلب اشتراك أو صلاحية للوصول”، ومنها قم بالضغط على زر “ اشترك الآن ” لتظهر مدة الاشتراك السنوي.

” لتظهر مدة الاشتراك السنوي. عند الاطلاع على تفاصيل الاشتراك السنوي قم بالنقر على زر “ التالي “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بإظهار كافة التفاصيل الخاصة بالتكاليف الإدارية، قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك قم بتحديد طريقة الدفع سواء كانت من خلال الفيزا أو عن طريق بطاقة مدى.

ثم قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الحساب البنكي وهي: (رقم البطاقة – تاريخ انتهاء البطاقة – اسم حامل البطاقة).

ثم قم بإدخال رمز التحقق.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ ادفع الآن “.

“. سيقوم البنك بإرسال رسالة إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بك بها رمز الأمان قم بإدخال رمز الأمان.

وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال“.

خطوات تسجيل الدخول في منصة قوى أفراد 1443

عند الانتهاء من إنشاء حساب جديد في منصة قوى من خلال إدخال البيانات المطلوبة فبإمكانك تسجيل الدخول في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح رابط الموقع الرسمي لقوى.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في أعلى الصفحة.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات مثل رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ثم اضغط على زر “دخول“.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الخاص بطريقة سداد اشتراك منصة قوى 1443، حيث تعرفنا على قيمة الرسوم وطريقة سدادها بنجاح.