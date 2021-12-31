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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على منح الديوان الملكي المختلفة والتي من أبرزها منح أراضي الديوان الملكي من أجل الحصول على قطع أراضي سكنية بداخل مدن أو قري المملكة العربية السعودية، وتتيح هذه الأراضي والمنح للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الديوان الملكي الجديدة، والتي من أبرزها تقديم المستندات المطلوبة وعدم التلاعب بأي مستند.

طريقة التقديم على منح الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات، ولكن أهم هذه المساعدات منح الأراضي السكنية والتي تستهدف الفئات الغير قادرة على شراء وحدة سكنية يعيش فيها هو وأسرته، لذا ينبغي على كل ما ليس له مكان مناسب يتقدم بطلب للحصول على منح الأراضي من الديون الملكي، حيث في حالة الموافقة تصرف إليهم الأراضي بالمجان.

ينبغي أن تقدم طلب منح الأراضي إلي الديوان الملكي السعودي مستوفي كل الشروط والأحكام المحددة مسبقاً من قبل المكتب التنفيذي للديوان الملكي، ثم القيام بإرسال الطلب أما عن طريق الإنترنت من موقع الإمارة أو عن طريق البريد السعودي.

نموذج طلب مساعدة من الديوان الملكي

يعد أهم شي يجب أن تقوم به هو الصيغة التي تكتب بها طلب المساعدة، حيث أن هناك معايير وضوابط لكتابة طلب المساعدة، لذا نقسمها إليكم في النقاط التالية:

يجب أن تقوم في بداية أول أسطر الرسالة بتحية الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

كتابة نوع الطلب ( منح أراضي الديوان الملكي ).

). مضمون الرسالة (إلي خادم الحرمين الشريفين أتفدم إليك بخالص الحب والشكر بطلب منح الأراضي المجانية، حيث أنني أعيش في بيت لا يناسب الحياة الكريم ومن ثم تكتب التفاصيل.

كتابة بياناتك الشخصية وطرق التواصل واهما رقم الهاتف.

شروط منح أراضي الديوان الملكي

كما أكدنا في البداية أن المنح تقدم إلي المواطنين السعوديين فقط، يتم استثناء بعض الحالات الحرجة، ويتم تقدم هذه الشروط على كافة المنح، فيما تضمنت الشروط والأحكام أيضا التالي:

يجب أن يكون طالب المنحة مقيم في المملكة بصفة دائمة.

مقيم في المملكة بصفة دائمة. لا يقل عمره عن 25 عام.

ليس لديه مسكن باسمه.

لم يستفيد من الدعم السكني.

وصانا لختام شرح طريقة التقديم على منح الديوان الملكي أراضي سكنية مجانية ودعم مادي.