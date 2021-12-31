تمويل شخصي من شركة التيسير بدون تحويل راتب

تمويل شخصي من شركة التيسير متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث تقدم شركة التيسير افضل منتج تمويلية لجميع المواطنين السعودين، ولاكنة ليس متاح للمقيمين، ويقدم بأفضل فترة سداد، حيث أن التمويل يمتاز بأنه يقدم بدون ضمان، بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وسوف نوضح جميع الشروط الواجب توافرها وطريقة التقديم، عليكم اتباع المقال لكي يتم التعرف علي جميع تفاصيل التمويل الشخصي.

تعرف علي مزايا القرض الشخصي الاسلامي

من اهم ما يمتاز به التمويل أنه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل من شركة التيسير متاح بدون كفيل والتي تعد هذه الميزة من أهم المزايا التي يبحث عنها العميل عند رغبته في التقديم.

متاح التمويل بدون تحويل الراتب.

يمكن للعملاء المتقدمين علي التمويل الشخصي الحصول عليه اون لاين كما يرغب العميل بدون الحاجه الي الذهاب للمقر الرئيسي للشركة.

فترة سداد التمويل طويله ومريحه قد تصل إلي 5 سنوات سداد.

يمتاز التمويل الشخصي بأنه يقدم فوري خلال يوم فقط.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

يوجد عدة شروط لا بد أن تتوفر لدي كل عميل يرغب في التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من شركة التيسير السعودي، والتي سوف نوضح جميعا كالتالي:

يلزم عند طلب التمويل الشخصي يجب أن لا يقل راتب العميل خن خمسة آلاف ريال سعودي. متوفر التمويل لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية، ولاكنه ليس متاح للمغتربين. عند طلب التمويل لا يقل سن العميل عن واحد وعشرون عام وذلك من أجل أن يتم الموافقة الحصول على التمويل الشخصي. مدة الخدمة العمل التي يجب أن تتوفر قبل البدء في التقديم يجب ألا تقل عن ستة أشهر للعملاء الموظفون بالقطاع الحكومي العام والموظفين بأحد القطاعات الخاصة.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي من شركة التيسير

من خلال الموقع الإلكتروني التابع لشركة التيسير، يمكن لجميع العملاء التقديم ولاكن عليكم باتباع الخطوات التي سوف نوضحها كالتالي: