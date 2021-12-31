التسجيل في ساعد وزارة الخدمة المدنية الأوراق وشروط التسجيل

التسجيل في ساعد وزارة الخدمة المدنية يعد أولي الخطوات التي يجب أن يمر بها الراغبون في الاستفادة من وظائف ساعد 1443 والتي يتم توفيرها من قبل وزارة الخدمة المدنية لمواطني المملكة العربية السعودية ولذا يتم البحث عن طريقة التسجيل في ساعد للتقديم والاستفادة من الوظائف المتاحة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في ساعد وزارة الخدمة المدنية.

التسجيل في ساعد وزارة الخدمة المدنية

يتاح التسجيل في ساعد وزارة الخدمة المدنية لرغبي الحصول على الوظائف إلكترونيًا من حاملي شهادة الثانوية العامة وغيرها من المؤهلات المناسبة وليس لديهم وظيفة مناسبة، على أن ينطبق في المتقدمين للتسجيل الشروط الموضوعة من خلال الوزارة ويتم التسجيل من خلال المرور بالآتي:

خطوات التسجيل في ساعد 1443

الولوج إلى صفحة التسجيل عبر لمنصة مسار.

النقر على الأيقونة الخاصة بتسجيل مستخدم جديد.

يتم فتح نافذة جديدة ومن خلالها يجب تدوين رقم الهوية.

إدخال تاريخ الميلاد بالصيغة الميلادية.

تحديد جنس المتقدم ذكرًا أو انثى، وكتابة رقم التحقق المتوفر بالصفحة، ومن ثم النقر على استمرار.

إدخال بعض البيانات الخاصة بالتواصل، والتي تتضمن العنوان والبريد وكذلك الجوال.

تدوين المعلومات الخاصة بالمؤهل الدراسي وكذلك إدراج صورة شهادة الحصول على المؤهل.

يقوم الموقع بطرح بعض الأسئلة ويجب الإجابة عليها بكل دقة.

إدخال بيانات الخبرة في حالة الحصول على خبرات سابقة، بالإضافة إلى الدورات التي تم اجتيازها.

النقر على حفظ المعلومات.

بهذا يكون المتقدم قد أنهى التسجيل في ساعد وبإمكانه التعرف على الخدمات المتاحة بمجرد الدخول إلى الحساب الشخصي.

شروط التسجيل في ساعد 1443

يجب على المتقدين للتسجيل في ساعد مراعاة الشروط الموضوعة للتأكد من قبول التسجيل وتتلخص تلك الشروط في:

التسجيل يكون للأفراد من أصول سعودية فقط.

توافر شهادة الثانوية العامة.

ألا يكون المتقدم ضمن العاملين بوظيفة حالية.

القدرة الصحية على ممارسة الوظيفة المتوقع الحصول عليها.

عدم تجاوز العمر 45 عامًا.

لا يتم قبول التسجيل في حالة الحكم على المتقدم بإحدى الأحكام القانونية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في ساعد الخدمة المدنية

يحب توفير بعض الأوراق الهامة وقت التسجيل في ساعد وهي: