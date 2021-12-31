طريقة تحديث توكلنا الجديد بالخطوات وطريقة التفعيل عبر أبشر

طريقة تحديث توكلنا الجديد من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل جميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو الأجانب وذلك لضمان الحصول على الخدمات الحكومية التي لا تتم إلا في حالة تحديث توكلنا الجديد 1443 والتأكد من تحديث بيانات توكلنا لكل الأفراد وحصولهم على آخر تحديث توكلنا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحديث توكلنا الجديد.

طريقة تحديث توكلنا الجديد

طريقة تحديث توكلنا الجديد تتضمن إمكانية تحديث التطبيق على كافة أجهزة الجوال المتوفرة والتي تعمل بأنظمة التشغيل المختلفة سواء IOS أو اندرويد، ويمكن تحديث التطبيق على الجوالات كما يلي:

خطوات تحديث تطبيق توكلنا الجديد للاندرويد

التوجه إلى المتجر الخاص بالتطبيقات على الجوال.

من خلال قائمة التطبيقات يتم البحث عن تطبيق توكلنا.

الدخول إلى صفحة البرنامج والنقر على تحديث.

يتم الانتظار بضع دقائق لحين الانتهاء من تحديث التطبيق.

بمجرد الانتهاء يتم تشغيل البرنامج والبدء في الاستفادة من الخدمات المحدثة.

طريقة تحديث توكلنا 1443 للايفون

يتم الولوج إلى متجر ايفون بالجوال.

التوجه إلى الصفحة الخاصة بتوكلنا.

النقر على تحديث، ليبدأ المتجر بتحديث التطبيق.

بمجرد الانتهاء يتم النقر على واجهة التطبيق من خلال برامج الهاتف والبدء في استخدام الخدمات التي تم توفيرها من خلاله.

كيفية تفعيل توكلنا عبر أبشر

يتاح للمستخدمين تفعيل توكلنا عبر المرور بالخطوات التالية عبر المنصة الرسمية أبشر:

التوجه إلى صفحة أبشر الرسمية.

إدخال معلومات الدخول.

اختيار الخدمات العامة والمتواجدة بالخدمات.

الضغط على تعريف رقم توكلنا.

يتم طلب رقم جوال وهوية المستخدم وكذلك تاريخ الميلاد وبعد تدوينهم يجب النقر على التالي.

تقوم المنصة بإرسال رمز تعريفي للتأكد من هوية المستخدم على الجوال المسجل ويتم كتابته في الصفحة وبهذا يتم تفعيل رقم الجوال السابق إدخاله.

بعد ذلك يتم البدء في استخدام التطبيق على الجوال وإدخال نفس المعلومات المدخلة على المنصة والنقر على التالي.

يتم طلب كلمة مرور لاستخدامها في البرنامج والإجابة على الأسئلة المطروحة.

وبمجرد الانتهاء يتم استخدام كافة الخدمات على التطبيق.

رقم هاتف تطبيق توكلنا

يمكن للأفراد من داخل المملكة التواصل عبر رقم 8001289999 للحصول على إجابة وافية عن أي استفسارات تخص التطبيق.