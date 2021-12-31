بالتفاصيل.. خريطة الإجازات الرسمية في السعودية 2022 للقطاع الحكومي والخاص

الإجازات الرسمية في السعودية 2022، من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطينن من أجل التعرف على الإجازات في القطاع الحكومي والخاص، من أجل ترتيب المواطنين مواعيدهم طبقًا للإجازات الرسمية 2022 سواء الدينية أم الوطنية، ويحصل المواطنين خلال هذه المناسبات على إجازات مدفوعة الأجر بدون انقطاع أى جزء من الراتب، نقدم لكم في المقال التالي الإجازات الرسمية في السعودية 2022 بالتفاصيل.

موعد الإجازات الرسمية في السعودية 2022

والأجازات الدينية هي التي تتعلق بشهر رمضان الكريم، و اجازات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وإجازات مواسم الحج والعمرة، وإجازات وعطلات العيد الوطني في المملكة، وإجازات العام الدارسي .

خريطة إجازات العطل الرسمية في السعودية 2022

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم 29 أغسطس، على أن يستمر الفصل الدراسي حتى 25 نوفمبر 2021، تد تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في نفس اليوم

إجازة نهاية الأسبوع مطولة 29/03/1443 الموافق 4 نوفمبر

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 25 ديسمبر.

تبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني 01/05/1443

الحصول على إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443

الحصول على إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 06/01/2022

جدول الاجازات الرسمية في السعودية 2022

الحصول على إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 فبراير 2022.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني 10 مارس 2022.

إجازة عيد الفطر يوم 24/09/1443 هجرية الموافق 25/04/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 /10/1443.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 هجرية الموافق يوم 15/06/2022

خريطة إجازة عيد الأضحى 2022

ومن المقرر أن توافق إجازة عيد الفطر المبارك الأول من مايو 2022، على أن تستمر إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 4 مايو 2022.

إجازة موسم الحج

ومن المقرر أن تبدأ إجازة موسم الحج الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، على أن ينتهي موسم الحج في يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو 2022، وتشمل إجازة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية.