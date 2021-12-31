نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. خريطة الإجازات الرسمية في السعودية 2022 للقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي
الإجازات الرسمية في السعودية 2022، من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطينن من أجل التعرف على الإجازات في القطاع الحكومي والخاص، من أجل ترتيب المواطنين مواعيدهم طبقًا للإجازات الرسمية 2022 سواء الدينية أم الوطنية، ويحصل المواطنين خلال هذه المناسبات على إجازات مدفوعة الأجر بدون انقطاع أى جزء من الراتب، نقدم لكم في المقال التالي الإجازات الرسمية في السعودية 2022 بالتفاصيل.
موعد الإجازات الرسمية في السعودية 2022
والأجازات الدينية هي التي تتعلق بشهر رمضان الكريم، و اجازات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وإجازات مواسم الحج والعمرة، وإجازات وعطلات العيد الوطني في المملكة، وإجازات العام الدارسي .
خريطة إجازات العطل الرسمية في السعودية 2022
ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم 29 أغسطس، على أن يستمر الفصل الدراسي حتى 25 نوفمبر 2021، تد تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في نفس اليوم
- إجازة نهاية الأسبوع مطولة 29/03/1443 الموافق 4 نوفمبر
- تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 25 ديسمبر.
- تبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني 01/05/1443
- الحصول على إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443
- الحصول على إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 06/01/2022
جدول الاجازات الرسمية في السعودية 2022
- الحصول على إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 فبراير 2022.
- تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني 10 مارس 2022.
- إجازة عيد الفطر يوم 24/09/1443 هجرية الموافق 25/04/2022
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 /10/1443.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 هجرية الموافق يوم 15/06/2022
- خريطة إجازة عيد الأضحى 2022
- ومن المقرر أن توافق إجازة عيد الفطر المبارك الأول من مايو 2022، على أن تستمر إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 4 مايو 2022.
إجازة موسم الحج
ومن المقرر أن تبدأ إجازة موسم الحج الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، على أن ينتهي موسم الحج في يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو 2022، وتشمل إجازة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ