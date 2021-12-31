شروط الخدمة العسكرية للرجال أفراد وضباط 1443 رابط وطريقة التقديم في الوظائف العسكرية

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عمر شويل - جدة شروط الخدمة العسكرية للرجال 1443 سواء أفراد أو ضباط؛ حيث نص نظام الخدمة العسكرية لكل منهم على بعض الشروط التي بمقتضى توافرها، تمكن المواطن من التقديم على الوظائف العسكرية عبر أبشر للتوظيف، وقد اختص النظام المواطنين العسكريين العاملين في وزارة الداخلية والدفاع والطيران والحرس الوطني بالإضافة إلى الاستخبارات العامة، كما حدد الرتب التي يحصل عليها الأفراد التي تندرج من جندي وجندي أول، وعريف ثم رقيب ورقيب أول ثم رئيس رقيب، وبالنسبة للفنيين تضاف كلمة فني بعد الرتبة.

شروط الخدمة العسكرية للرجال

حدد نظام الخدمة العسكرية للرجال شروط التعيين في الوظائف العسكرية، والتي يتوجب على الفرد السعودي تقديم إقرار على استيفائها، لذلك فهي تحمل درجة عالية من الأهمية، لدرجة أنه في حالة اكتشاف مخالفة أحدها يتم إنهاء الخدمة، وعدم احتساب الفترة التي قضاها في الخدمة، ولا يحصل على مكافأة عن تلك الخدمة، نذكر منها:

الجنسية السعودية للفرد المتقدم لشغل الوظائف العسكرية.

السلوك الحسن والسمعة الطيبة.

ألا يكون مدان في قضايا الشرف والأخلاق، اللهم في حالة تم رد اعتباره.

السن يزيد عن 17 عام، ولا يتجاوز عن 40 عام عند التقديم.

اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.

التفرغ عن العمل في أحد الوظائف العسكرية.

توافر المؤهلات الفنية التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.

الالتزام بقضاء مدة أربع سنوات، ثم يجوز إنهاء الخدمة، ولكن قد تقتضي ظروف الخدمة العسكرية للرجال البقاء.

شروط الخدمة العسكرية ضباط

أما عن تعيين الضباط في الخدمة العسكرية للرجال فقد نص نظام الخدمة للضباط على شروط التعيين، ويحصل على التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد توصية الوزير واقتراح رئيس مجلس الوزراء، ومن تلك الشروط:

الأصل والمنشأ والجنسية السعودية، ولكن هناك حالة مستثناة، وهي النشأة مع الوالدين في الخارج لخدمة الوطن.

السن لا يقل عن 19 عام.

اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.

الصحة الجيدة، والخلو من الأمراض المعدية والعاهات العضوية والعقلية.

السلوك والسمعة الطيبة، وألا يكون هناك قضايا في حد شرعي، أو تمس الشرف والأخلاق.

توافر المؤهلات المطلوبة للتقديم في الخدمة العسكرية للضباط.

التقديم على الوظائف العسكرية

بعد الإطلاع على شروط الخدمة العسكرية للرجال 1443 والتعليمات والالتزامات التي نص عليها نظام الخدمة العسكرية للأفراد والضباط، يستطيع المواطن السعودي التقديم في الوظائف العسكرية بعد تجهيز المستندات المطلوبة، من خلال الانتقال إلى رابط التقديم على الوظائف العسكرية أبشر للتوظيف https://jobs.sa، ثم تسجيل الدخول والبحث عن الوظائف العسكرية، ثم يقوم المتقدم بتعبئة نموذج الطلب، وأخيراً النقر على تقديم.