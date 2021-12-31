شروط التقديم في سكني والإستعلام عن الاستحقاق برقم الهوية

في ظل دعم الحكومة السعودية لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم السكني لعام ١٤٤٢ قامت وزارة الإسكان في بوضع رابط إلكتروني لجميع المواطنين من أجل الاستعلام عن الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني عبر الموقع الرسمي الخاصة بالوزارة حيث ازدادت عمليات البحث بشكل كبير للغاية عن موعد صرف مبالغ المهم السكني لهذا الشهر وعن طريقة الاستعلام أيضا، سوق نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالدعم السكني وشروط التقديم أيضا بكل سهولة خلال السطور القادمة.

شروط الدعم السكني

على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من جميع الخدمات الخاصة بوزارة الإسكان والحصول على هذا الدعم بشكل شهري يجب عليهم جميعا أن يتم توفير جميع الشروط التي تم تحديدها من قبل الوزارة:

اولا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ عام .

كما يجب أن يكون المتقدم لم يحصل سابقا على الدعم السكني.

عدم امتلاك الأسرة لعقار.

كما يجب أن تكون الأسرة متواجدة دائما داخل السعودية.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني 1443 برقم الهوية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب عليكم القيام بها من أجل الاستعلام عن الدعم السكني بكل سهولة خلال الخطوات الآتية: