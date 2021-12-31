سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 2022 .. البدلات والمكافآت في اللوائح الجديدة

يقوم أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة العربية السعودية بدور هام في إعداد جيل من الخريجين المتخصصين في كافة المجالات، لدخول سوق العمل وتحمل المهام الوظيفية بكفاءة، وتحرص المملكة على وضع سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقابل ما يقومون به من جهود تعليمية وتربوية للطلاب والطالبات، وتتفاوت رواتب تلك الفئة بحسب الدرجة الوظيفية ونوع الوظيفة، والمؤهل العلمي الحاصل عليه شاغل الوظيفة بالجامعة، فضلًا عن المجهود والخبرات والمهارات وعوامل أخرى يتم من خلالها، تحديد الرواتب وفق اللوائح والأنظمة الجديدة التي تم وضعها من قبل مجلس الأمناء في الجامعة، بعد التصديق عليها من الجهات المعنية، ونوضح خلال السطور التالية سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 2022 والبدلات والمكافآت في اللوائح الجديدة وموضوعات أخرى ذات صلة .

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 2022

تحرص المملكة العربية السعودية على تقدير أعضاء هيئة التدريس نظرًا للدور الحيوي لهم في المجتمع، كما تهتم بالارتقاء بتلك المهنة التي تعني بتخريج شباب مؤهلين لخوض تجربة العمل في كافة المجالات بحسب التخصص، وتتضمن الكوادر الأكاديمية في الجامعة، المعيد والمحاضر والأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ الجامعي، وجاء سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والعلاوات السنوية لهم، على النحو التالي :

المعيد المرتب الأساسي – يتراوح بين 6650 ريال ويصل إلى 12460 ريال سعودي . العلاوة السنوية – 415 ريال سعودي .

المحاضر المرتب الأساسي – يتراوح بين 8756 ريال ويصل إلى 15905 ريال سعودي . العلاوة السنوية – 510 ريال سعودي .

لأستاذ المساعد المرتب الأساسي – يتراوح بين 16080 ريال ويصل إلى 20745 ريال سعودي . العلاوة السنوية – 570 ريال سعودي .

الأستاذ المشارك المرتب الأساسي – يتراوح بين 16080 ريال ويصل إلى 25390 ريال سعودي . العلاوة السنوية – 665 ريال سعودي .

الأستاذ الجامعي المرتب الأساسي – يتراوح بين 18420 ريال ويصل إلى 28710 ريال سعودي . العلاوة السنوية – 725 ريال سعودي .



بدلات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس في السعودية

تختلف بدلات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بحسب الدرجة العلمية والوظيفية الأكاديمية وسنوات الخبرة، وجاءت على النحو التالي :