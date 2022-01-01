100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي وأسهل الشروط

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100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى ونقدي بهامش ربح تنافسي ، يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، للاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية ، بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وبخيارات للسداد متعددة تناسب جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويل شخصي فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات العملاء بالمملكة ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد ، حيث تقدم الشركة هذا التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما يمكن للعميل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل من خلال هذا العرض التمويلي ، وسوف نوضح في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للعملاء عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.
- صممت الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تقدم الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- طالب التمويل يمكنه طلب قرض الشركة السعودية للتمويل ، بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- قرض الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي.
- توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء فرصة الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة السعودية للتمويل علي طلب التمويل الشخصي.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل حتي 5 سنوات.
الرابط الإلكتروني لقرض الشركة السعودية للتمويل والمستندات الأساسية المطلوبة
- وفرت الشركة السعودية للتمويل رابط إلكتروني رسمي ، يمكن من خلاله التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، حيث يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يلزم إرفاق طلب التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بخطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.
شروط استحقاق طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من عرض تمويل الشركة السعودية.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي وشبة الحكومي هو 3 أشهر ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص أو من المواطنين المقيمين، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر.
- موظفي القطاع المصرفي يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر ، وذلك عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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