100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي وأسهل الشروط

100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى ونقدي بهامش ربح تنافسي ، يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، للاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية ، بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وبخيارات للسداد متعددة تناسب جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات العملاء بالمملكة ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد ، حيث تقدم الشركة هذا التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما يمكن للعميل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل من خلال هذا العرض التمويلي ، وسوف نوضح في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للعملاء عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

صممت الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي. طالب التمويل يمكنه الاستفادة بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. طالب التمويل يمكنه طلب قرض الشركة السعودية للتمويل ، بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري. قرض الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء فرصة الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. موافقة سريعة وفورية من الشركة السعودية للتمويل علي طلب التمويل الشخصي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل حتي 5 سنوات.

الرابط الإلكتروني لقرض الشركة السعودية للتمويل والمستندات الأساسية المطلوبة

وفرت الشركة السعودية للتمويل رابط إلكتروني رسمي ، يمكن من خلاله التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، حيث يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يلزم إرفاق طلب التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بخطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

شروط استحقاق طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل