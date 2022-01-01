ما هو جدول الدراسة للعام الدراسي 1443/2022 والإجازات في الثلاث فصول

ما هو جدول الدراسة للعام الدراسي 1443/2022 وجدنا مؤخرا عدد كبير من الأشخاص يتساءلون وبصفة مستمرة، على جدول الدراسة والاجازات للعام الجديد 1443 وهو من ضمن الأمور الأكثر أهمية والتي يرغب الكثيرون في الاطلاع عليها بالأخص من بداية الفصل الدراسي الجديد داخل المملكة العربية السعودية، وتحديدا جميع الآباء والأمهات وجميع هيئة التدريس بشكل عام ترغب أيضا في انقضاء هذه الاجازة، في معرفة الموعد الرسمي لقضاء الإجازة لهذا العام وبالأخص بعد ظهور فيروس كورونا covid 19 واصبح الإجازات في وجود اضطرابات عديدة واليوم سوف نطلع أيضا على جدول الدراسة.

ما هو جدول الدراسة للعام الدراسي 1443/2022

أصبح بإمكانك عزيزي القارئ أن تتطلع دائما على الجدول الدراسي أو الاطلاع دائما على معرفة الاجازات التي تحصل عليها في الدراسه العام الدراسي 1443 والتي تتمثل في التالي:-

الحدث اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول الأحد 1443/1/21 2021/8/29 إجازة اليوم الوطني الأربعاء والخميس 1443/2/16-15 2021/9/23-22 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 1443/3/12-11 2021/10/18-17 إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 1443/3/29 2021/11/4 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس 1443/4/20 2021/11/25 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني الأحد 1443/5/1 2021/12/5 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 1443/5/15 2021/12/19 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الأربعاء والخميس 1443/6/3 2021/1/6 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الأحد 1443/6/13 2021/1/16 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأربعاء والخميس 1443/7/2-1 2021/2/3-2 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأربعاء والخميس 1443/7/23-22 2021/2/23-24 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 1443/8/7 2021l3/10 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث الأحد 1443/8/17 2021/3/20 بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام يوم الاثنين 1443/9/24 2021/4/25 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر الأحد 1443/10/7 2021/5/8 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأربعاء والخميس 1443/10/25-24 2021/5/26-25 إجازة نهاية أسبوع مطولة الأربعاء والخميس 1443/11/17-16 2021/6/16-15 بداية إجازة نهاية العام الدراسي نهاية دوام يوم الخميس 1443/21/1 2021/6/30

تحديد بداية الفصل الدراسي الثالث

قد تم تحديد مباشرة يوم 20 من شهر مارس لعام 2022 التي وهو في 17 من شهر شعبان لعام 1423 أن يمنح جميع الطلبة والطالبات وجميع هيئة التدريس داخل المملكة العربية السعودية، بشكل عام إجازة عيد الفطر المبارك، والتي سوف يحصلون عليها بداية من يوم 25 من شهر أبريل لعام 2022 على الاجازة لأن عيد الفطر المبارك في هذا العام قد يكون إجازته مستمرة حتى يوم 8 من شهر مايو لعام 2022 و اصبح بإمكان الجميع أن يقوموا بالحصول ايضا على الإجازة في الإجازة الأسبوعية واجازة عيد الفطر المبارك كل هذه الأعياد والإجازات، قد تكون مرفوعة ثمن ومصرح بها من الدولة