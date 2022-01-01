نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح عبر تطبيق مكاني “ makani.com.sa” في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، فنجد أننا على موعد مع مباراة قوية ومرتقبة تجمع بين فريق النصر والفتح في الدوري السعودي، وهي المباراة التي يستضيفها فريق الفتح السعودي من خلال ستاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق ومحبي الدوري السعودي في السعودية وفي المنطقة العربية، وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالمباراة لمتابعتها من الاستاد مباشرة، من خلال الرابط الخاص بحجز التذاكر، وإليكم من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والنصر في الدوري السعودي عبر تطبيق مكاني.

رابط حجز تذاكر مباراة الفتح والنصر في الدوري السعودي

تم الاعلان عن طرح التذاكر الخاصة بمباراة الفتح والنصر في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، وذلك من خلال موقع تطبيق مكاني الخاص بحجز كافة تذاكر مباريات الدوري السعودي بشكلٍ عام، حيث يتم حجز التذاكر مباشرة من خلال الرابط التالي.

• الدخول في البداية إلى تطبيق مكاني مباشرة.

• يتم تحديد مباراة الفتح والنصر من خلال المباريات المتاحة.

• تحديد حجز التذاكر الخاصة بالمباراة ثم اختيار عدد التذاكر.

• تحديد الفئة الخاصة بالتذاكر.

• يتم اختيار اتمام عملية الدفع التذاكر ومن ثم تأكيد الحجز.

موعد مباراة الفتح والنصر في الجولة 15 من الدوري السعودي

يحل فريق النصر السعودي ضيفا على نظيره فريق الفتح في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، والتي تقام من خلال ستاد الامير عبدالله بن جلوي الرياضي، والتي تقام مساء يوم السبت الموافق 1 من شهر يناير، والتي تنطلق في تمام الساعة 4:40 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يدخل فريق النصر هذه المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 23 نقطة من ترتيب الدوري السعودي، أما عن فريق الفتح يحتل المركز العاشر في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تنقل مباراة الفتح والنصر في فعاليات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تعتبر هي الناقل للحصول لكافة مباريات الدوري المصري بشكل عام.