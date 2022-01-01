نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في دعم ريف reef للأسر الريفية وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم طريقة التسجيل في دعم ريف reef لكل الأسرة المنتجة وربات المنازل، حيث يستهدف دعم ريف العديد من القطاعات وأهمها تطوير تربية النحل وقطاع الزراعة وتنشيط قدرات صغار الصيادين وتسويق الفاكهة وغيرها من البرامج التي يقوم برنامج ريف بدعمها بشكل كبير.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامه reef، في حال كنت مزارع لأي من القطاعات الزراعية، يقوم ريف بدعم المواطنين بكل القطاعات وبكل مايلزم من خلال خطوات بسيطة:

يجب على المواطن الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

طلب الدعم وإنشاء حساب جديد

إستكمال البيانات اللازمة

الضغط على تسجيل

تأتي رسالة نصية على الجوال بها رمز التحقق للدخول لمنصة ريف.

سجل الدخول لمنصة ريف واكتب رقم الحساب البنكي الخاص بك من أجل تفعيل حسابك أليا، ويمكنك إكمال عملية التسجيل بنجاح.

يمكن التقديم على برنامج التنمية الريفية وإختيار القطاع المراد الدعم فيه بحد أقصى ثلاث قطاعات.

قم برفع البيانات والوثائق المعتبرة اللازمة

يتم التحقيق من الأهلية في حوالي 60 يوم عمل، ويتم بعدها نزول الدعم في حسابك حسب القطاع الذي قمت بالتسجيل فيه.

يمكن متابعة حساب ريف على تويتر للمزيد من البيانات والتعليمات الخاصة ببرنامج ريف.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

حدد برنامج ريف مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في دعم ريف في كافة القطاعات الزراعية المختلفة، وحتى يتم الاستفادة من منصة ريف يجب ان يكون المتقدم به الشروط التالية:

أن يكون المستفيد سعودي أو حامل بطاقة تنقل.

أن يكون ممتهن لاحد المهن الزراعية المحددة.

أن لا يشغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

أن لايقل العمر عن 21 عام.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن 6 ألاف ريال.

القيام برفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد إستيفاء كل الشروط.

القيام بتقديم كل مايثبت الأهلية لمزاولة الزراعة.

مبلغ الدعم من برنامج ريف

يذكر أن الدعم في برنامج ريف والتي تقوم وزارة المياه والزراعة بتقديمه للمستفيدين أنه يقدر بنحو 54 ألف ريال سعودي في العام ولكن الدعم يتفاوت من قطاع لقطاع، حيث يتم فحص الطلب خلال 60 يوم عمل.

طريقة التواصل مع برنامج ريف

يمكن دعم المزارعية وأسرهم الريفية المنتجة من خلال المتابعة بالرسائل المباشرة على مدار الساعة أو من خلال الرقم الموحد 19930من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.