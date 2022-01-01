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إعلان معونة الوليد alwaleedphilanthropies والتي تقوم في كل شهر بالإعلان عن أسماء المقبولين على تويتر، وذلك للحصول على شقة او سيارة للذين سجلوا طلبات الحصول عليها طوال الشهر الماضي، حيث تعلن مؤسسة الوليد الخيرية التابعة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال شهريا عن أسماء المقبولين في الحصول على شقة في مشروعات الوليد السكنية الخيرية أو صرف سيارة للغير قادرين على شراء واحدة لهم، ويقوم المسجلين بمتابعة منصة تويتر الخاصة بالمؤسسة للتعرف على المقبولين.
إعلان معونة الوليد alwaleedphilanthropies تويتر المؤسسة وإعلان أسماء المقبولين يناير 2022
قام رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بإنشاء تلك المؤسسة الخيرية كسبيل وباب للزكاة عن أمواله حيث يعتبر الوليد بن طلال من أكبر رجال الأعمال بالمملكة وله مشروعات استثمارية وسكنية عملاقة في كافة المحافظات، وقد أعلن عن إطلاق المؤسسة الخيرية كمساندة لمؤسسات المملكة الخيرية لتوزيع أموال الزكاة على عدد من الفئات الفقيرة أو المحتاجة بالمملكة، فئة غير المقبولين في صرف رواتب الضمان الاجتماعي، حيث يكون للضمان الاجتماعي الجديد شروط صارمة في صرف الدعم وأهمها هو الحد الأدنى للدخل والذي يكون 1100 ريال.
منصات مساعدة المحتاجين في المملكة
يوجد في المملكة العديد من المؤسسات الاجتماعية الحكومية وأيضا الخاصة والتي تتنافس جميعها على تقديم الدعم المطلوب للعديد من فئات الشعب الفقيرة، حيث تقوم عدد من المؤسسات باستهداف معدومي الدخل وأخرى تستهدف المعاقين بينما تقوم مؤسسات باستهداف أصحاب الدخل اقل من 1100 ريال بينما تقوم مؤسسة الوليد استهداف أصحاب الدخل بالحد الأدنى 3000 ريال:
شروط الحصول على شقة او سيارة من مؤسسة الوليد
|شروط الحصول على سيارة
|شروط الحصول على شقة
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التسجيل والاستعلام عن قبول طلبات مؤسسة الوليد بن طلال
- يكون على المسجلين الاشتراك في منصة تويتر الرسمية للجمعية للتعرف على التسجيلات والنتائج https://twitter.com/alwaleed_philan?lang=ar
- يقوم الراغبين في الحصول على الدعم بالتسجيل على الرابط الرسمي الخاص بالمؤسسة على رابط https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register.
- تكون بتسجيل اسم المستخدم والبيانات الشخصية وأرقام التواصل معه.
- يتم تسجيل رقم سري خاص ويقوم الدخول به في كل مرة.
- يبدا باختيار ايقونة “تسجيل”.
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