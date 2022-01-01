إعلان معونة الوليد alwaleedphilanthropies والتي تقوم في كل شهر بالإعلان عن أسماء المقبولين على تويتر، وذلك للحصول على شقة او سيارة للذين سجلوا طلبات الحصول عليها طوال الشهر الماضي، حيث تعلن مؤسسة الوليد الخيرية التابعة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال شهريا عن أسماء المقبولين في الحصول على شقة في مشروعات الوليد السكنية الخيرية أو صرف سيارة للغير قادرين على شراء واحدة لهم، ويقوم المسجلين بمتابعة منصة تويتر الخاصة بالمؤسسة للتعرف على المقبولين.

إعلان معونة الوليد alwaleedphilanthropies تويتر المؤسسة وإعلان أسماء المقبولين يناير 2022

قام رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بإنشاء تلك المؤسسة الخيرية كسبيل وباب للزكاة عن أمواله حيث يعتبر الوليد بن طلال من أكبر رجال الأعمال بالمملكة وله مشروعات استثمارية وسكنية عملاقة في كافة المحافظات، وقد أعلن عن إطلاق المؤسسة الخيرية كمساندة لمؤسسات المملكة الخيرية لتوزيع أموال الزكاة على عدد من الفئات الفقيرة أو المحتاجة بالمملكة، فئة غير المقبولين في صرف رواتب الضمان الاجتماعي، حيث يكون للضمان الاجتماعي الجديد شروط صارمة في صرف الدعم وأهمها هو الحد الأدنى للدخل والذي يكون 1100 ريال.

منصات مساعدة المحتاجين في المملكة

يوجد في المملكة العديد من المؤسسات الاجتماعية الحكومية وأيضا الخاصة والتي تتنافس جميعها على تقديم الدعم المطلوب للعديد من فئات الشعب الفقيرة، حيث تقوم عدد من المؤسسات باستهداف معدومي الدخل وأخرى تستهدف المعاقين بينما تقوم مؤسسات باستهداف أصحاب الدخل اقل من 1100 ريال بينما تقوم مؤسسة الوليد استهداف أصحاب الدخل بالحد الأدنى 3000 ريال:

شروط الحصول على شقة او سيارة من مؤسسة الوليد

شروط الحصول على سيارة شروط الحصول على شقة لا يكون الدخل الشهري له أكثر من 3000 ريال.

يتم التقدم مرة واحدة للحصول على سيارة.

كما يجب ألا يكون لدى المتقدم سيارة بالفعل. يجب ألا يتعدى الدخل الشهري 3000 ريال.

ويكون المتقدم ليس لديه عقار بالفعل.

يتم التقديم والحصول على شقة مرة واحدة.

ينطبق عليه شروط التوريث والمتابعة من المؤسسة.

التسجيل والاستعلام عن قبول طلبات مؤسسة الوليد بن طلال