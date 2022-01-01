نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلا كفيل 40000 ريال بالتقسيط وتأجيل اول قسط لمدة شهرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية هي إحدى أهم الشركات المالية والتي تقدم عروض تمويلية و أيضاً عروض تقسيط جديدة ومتنوعة ومنتجات شركة تسهيل متوفرة للسعودي والمقيم والمتقاعد وكذلك العاملين بالقطاع العسكري ومن خلال مقال اليوم نعرض لكم عرض شركة تسهيل الجديد حيث تقدم الشركة عرض تمويلي جديد وميسر.

بلا كفيل 40000 ريال بالتقسيط لدى شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل عرض جديد حيث عندما يحصل العميل المتقدم على تمويل شخصي بقيمة 40000 ريال سعودي أو أكثر سوف يحصل على تأجيل أول قسط حتى شهر مارس لعام 2022م ويتميز كذلك تمويل شركة تسهيل بالعديد من المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي من شركة تسهيل بأنه دون كفيل عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة تسهيل بأنه لا يشترط نقل أو تحويل الراتب الشهري للمتقدم.

يمتاز أيضاً التمويل لدى شركة تسهيل أن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

60 شهر هو الحد الأقصى لفترة سداد قيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية.

وأيضاً توفر شركة تسهيل للتمويل حلول تمويلية بأقساط ميسرة وأيضاً حلول سريعة.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل بالسعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الرابط الرسمي لشركة تسهيل للتمويل ثم الضغط على طلب التمويل الآن وأيضاً إستكمال الطلب من خلال إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

هاتف خدمة عملاء شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة تسهيل للتمويل خدمة عملاء مميزة كذلك من أجل مساعدة العملاء الراغبين في طلب حلول تمويلية وأيضاً بأقساط ميسرة لدى شركة تسهيل للتمويل حيث انه يستطيع العملاء التواصل مع الشركة من خلال الإتصال على الرقم 8003044434 وأيضاً يتم هذا التواصل من يوم السبت حتى يوم الخميس كذلك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مساءاً ومن خلال هذا الرقم يتم الرد على جميع استفسارات العملاء المختلفة.

شروط الحصول على تمويل شركة تسهيل للتمويل

وضعت شركة تسهيل للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل وتتمثل تلك الشروط في