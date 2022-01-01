أرقام واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وتحديد كيفية التواصل مع أرقام الأمير للحصول على الدعم المالي العاجل من المواطنين، حيث ظهر منه العديد من الأعمال الخيرية الجليلة التي تم فيها تقديم الدعم السخي والكريم لعدد من المواطنين بالمملة بما جعله ملجأ للعديد من المحتاجين وخاصة المديونين، ويشير مؤشر البحث العالمي في جوجل لارتفاع البحث عن أرقام التواصل مع مكتب الأمير أو كيفية الحصول على بريد إلكتروني خاص به لطلب المساعدات العاجلة.

أرقام واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud تواصل مع الأمير لطلب المساعدات المالية

يقوم عدد من رجال الأعمال السعوديين، ومنهم ابن الأسرة الحاكمة الأمير عبد العزيز بن فهد، وأبناء الاسرة المالكة بعمل عدد من المؤسسات الخيرية لتقديم أموال الزكاة الخاصة بالأمراء وأصحاب الأعمال الكبرى إلى المواطنين الفقراء أو المديونين، والتي يتم سدادها لمرة واحدة ولا يتم تحديدها كراتب شهري، أو حسب حالة المتقدمين، ويتم التواصل مع أرقام المتقدمين بطلبات الدعم والمساعدات حسب البيانات المسجلة.

المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال المتقدمين بأموال الزكاة للمواطنين

توجد عدد من المؤسسات الخيرية الخاصة والتي تقوم بتقديم الدعم من أموال الزكاة بشكل مستقل أو المؤسسات التي يتم تقديم الدعم فيها بالارتباط مع المؤسسات الحكومية بالمملكة، مثل منصة إحسان أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تكون المؤسسات الخاصة تقديم أموال صاحب المشروع الخيري لفئات يتم تحديدها من المتقدمين بطلب المعونة بالشروط الخاصة لتلك المؤسسة، والتي تشترط في بعض الأحيان الحد الأدنى للدخل، أو بدون شروط حسب حالة المتقدمين ومدى احتياجهم لسداد الدين العاجل أو بناء منزل، ومنها:

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تشترط حد أدنى للدخل 3000 ريال لصرف شقة أو سيارة للمتقدمين بطلب الدعم وتقوم بالإعلان عن تويتر الخاص بها في بداية كل شهر عن أسماء المقبولين.

مؤسسة الاميرة نورة الخيرية والتي تباشر استقبال طلبات الدعم من المواطنين وتقوم بتوزيع أموال الزكاة عليهم.

منصة إحسان والتي تقوم بتوزيع أموال الزكا على المواطنين بشرط التسجيل أولا بأحد المؤسسات الخيرية التابعة للقطاع الحكومي بالمملكة.

رواتب الضمان الاجتماعي التي تقوم بقبول راغبي الدعم بحد أدنى لراتب رب الاسرة 1100 ريال لصرف راتب شهري.

شكل ونموذج طلب معونة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

أرقام واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وكيفية التواصل