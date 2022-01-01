براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية بدون كفيل ، عرض تمويلي بأقل دخل شهري وأسهل الشروط والمتطلبات ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية بمبالغ مالية تخدم كافة احتياجاتهم المالية والشرائية ، كما يبحث الكثير من العملاء بالمملكة عن منتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، وبتسهيلات عديدة في السداد بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، وبما يتلاءم مع الإلتزامات المالية الأخرى له.

براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي للمواطن السعودي بهامش ربح تنافسي وثابت ، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة، كما تقدم شركة إمكان للتمويل للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعد العميل في تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تناسب جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

مزايا التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل شركة إمكان بأقل راتب شهري. توفر شركة إمكان التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. توفر شركة إمكان للتمويل عرض التمويل الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا تحويل الراتب