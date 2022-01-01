كيفية استبدال نقاط الراجحي 1443

كيفية استبدال نقاط الراجحي من خلال بعض البرامج المتميزة، والمكافآت مع إطلاق بعض البرامج الخاصة ببنك الراجحي التي تقدم دائما الخدمات داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها تساعد على تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات الخاصة بالبطاقات والمسابقة هذا تطلب منها أن نقوم بالانضباط بشكل مباشر كما تم توفيرها مجانا حتى نتمكن أيضا من امتلاك حساب وفي هذا الوقت يتم استبدال النقاط الخاصة بنا في أي وقت من الأوقات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرض جميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع من استبدال نقاط الراجحي.

كيفية استبدال نقاط الراجحي

بنك الراجحي من البنوك المميزة جدا التي تساعد على تقديم جميع التسهيلات المختلفة و استبدال بعض النقاط الخاصة ببنك الراجحي عبر بعض المواقع الرسمية، لهذا السبب يجب أن نقوم باتباع بعض الخطوات التالية حتى نتمكن أيضا من استبدال النقاط وهي كالتالي:-

أولا يمكننا أن نقوم بالدخول على الصفحة الرسمية لبنك الراجحي من خلال الرابط التالي مصرف الراجحي

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على البرنامج المتخصص بالمكافأة أو استبدال النقاط.

سوف يظهر امامنا جميع المعلومات والبيانات التي لابد من متابعتها وكتابتها في الأماكن المخصصة لها.

اضغط الان عزيزي القارئ على كلمة التالي.

ثم قم بالضغط ايضا على تحويل لبعض الخدمات الرقمية

قم الان بالضغط على استبدال النقاط.

سوف تخرج امامك الان خدمات التي تختص بالحصول ايضا على الاقامة أو المعلومات الخاصة في بانتهائها.

يتم الضغط عليه بشكل مباشر.

استبدال نقاط الراجحي برقم الجوال

برنامج المكافآت أو برنامج استبدال النقاط هو من ضمن البرامج التي اشتهرت بشكل كبير في بنك الراجحي، والتي تعمل أيضا على تسهيل جميع الأمور لما لديها من انضمام لبعض الشركات المختلفة والتي يمكن أيضا أن نقوم باستبدال النقاط من خلال الرابط التالي بعد ذلك يمكنه أيضا ان اتبع الخطوات التالية:-