اطلب واستلم في دقائق التمويل الميسر عبر إمكان الراجحي بدون ضمانات أو تحويل الراتب الشروط وطريقة التقديم

من مزايا مصرف الراجحي تقديم تمويلات مختلفة ومتنوعة لعملائه والتمويل المعني به اليوم تمويل إمكان الراجحي يمتاز بالعديد من المزايا التي يفضلها العملاء والمستفيدين حيث تقدم شركة إمكان تقدم التمويل الميسر لذلك يرغب المواطنين عن الخطوات اللازمة، للحصول على تمويل ميسر الذي يعتبر من أفضل التمويلات التي تكفي لتغطية الإحتياجات، ولكن هناك بعض من الشروط التي لابد من أن تتوافر في المتقدم ولا يحتاج التمويل لضمانات أو بدون كفيل، كما يمكن لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الحصول على ذلك التمويل، ومن خلال مقالي سوف اعرض لكم مزاياه والشروط الواجب توافرها في تمويل إمكان وكيفية التقديم على التمويل.

مميزات التمويل الميسر إمكان الراجحي:

يساهم تمويل إمكان في فتح العديد من المشاريع سواء كانت صغيرة أومتوسطة في المملكة فالهدف هو تحقيق رؤية 2030.

يمتاز تمويل امكان الراجحي تمويل إمكان بدون كفيل غارم.

يقدم تمويل امكان الراجحي تمويل بحد أدنى لا يقل عن 2000 وأقصى 50 ألف ريال.

يقدم تمويل امكان تسهيلات لعملائه حيث يقدم فترة سداد لمدة سنتين على الأكثر.

يمتاز تمويل امكان الراجحي حيث يمكن الحصول على التمويل أي إنه لا حاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

يمتاز تمويل امكان الراجحي حيث يتوفر منافذ للصرف بجميع انحاء المملكة و لجميع المواطنين السعوديين.

أهم شروط التمويل للحصول على القرض الميسر بامكان الراجحي:

هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على قرض امكان الراجحي وهى كالتالي:

يشترط ان يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية.

من الضروي الحصول على تمويل امكان ألا يقل راتبك الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط للحصول على قرض امكان أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 حتى 60 عامًا أي كون هذا هو الحد الأقصى له.

لكي يتمكن الشخص من الحصول على التمويل يشترط أن يكون عمل في القطاع الخاص بحد أدنى 6 شهور قبل القيام بالتقديم للحصول على التمويل.

يجب أن يكون له سجل ائتماني

كيفية التقديم على التمويل الميسر عبر إمكان الراجحي:

لكييتتمكن الشخص المستفيد من الحصول على الدعم والقرض يجب توافر عدة شروط وأهماها: