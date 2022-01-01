بضغطة واحدة استلم سلفة 5000 ريال بمناسبة بداية عام جديد تقدم واطلب طبقا للشروط

عندما تفكر في كيفية حل أزمة تعثر في السداد للقروض أو مديونياتك أو لبعض متطلبات أسرتك ومنزلك وأولادك، سرعان مايكون الحل في سلفة والتي تمنحها منصة سلفة حيث تمنح مبالغ مالية أقصاها 5000 ريال فورية لسداد والوفاء بمستلزمات وحل تعثرك المؤقت ويتم سدادها بأقساط ميسرة، فإذا كنت من المتعثرين تقدم بطلب للحصول على سلفة تمويل شخصي سريع من منصة سلفة إذا توفرت الشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة كما سنذكرها بالمقال وسوف نعرض لكم خطوات التقديم على طلب السلفة ورابط التقديم، ونوضح بالمقال مزايا طلب سلفة العديدة، حيث تعتبر هذه السلفة من أفضل التمويل الشخصي السريع لمن يحتاج سلفة فورية وبدون اجراءات طويلة ومعقدة وفي نفس الوقت بدون تحويل راتب وبفترة سداد ميسرة، والتمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع أحكام الإسلام بمعايير وضوابط يلزم توافرها عند التقديم.

أهم مزايا سلفة الفورية:

يمتاز قرض سلفة المقدمة من منصة سلفي على الكثير من المزايا ويجعلها من اهم وافضل القروض المقدمة على الاطلاق واهم مايميزها مايلي:

تعتبر سلفة المقدمة من منصة سلفة كاسرع قرض شخصي والموافقة سريعاً بعد توافق الشروط.

من اهم مزايا سلفة حيث تصرف بهامش ربحي بسيط ومنخفض للغاية.

من مزايا سلفة لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

يمكن الحصول على السلفة وصرفها أون لاين بمجرد صدور الموافقة عليها وإيداعها في الحساب البنكي للشخص المستفيد دون الحاجة والتوجه إلى الفرع الرئيسي.

توافق أحكام الشريعة الإسلامية

ومن اهم مايميز سلفة يتم جدولة أقساط القرض علي أقساط مريحة ومرنة يحددها العميل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سلفة من منصة سلفة:

حيث يجب توافر عدة شروط لكي تصرف سلفة لمن يطلبها واهم هذه الشروط مايلي:

يشترط على طالب سلفة ان يكون سعودي الجنسية.

لكي يتم الحصول على القرض والسلفة الراغب فيها يجب أن يكون راتب المتقدم كحد أدنى لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

تمنح قرض سلفة لمن يتراوح عمره بين 18 – 60 عام عند سداد أخر أقساط القرض.

ويشترط على طالب قرض سلفة ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.

طريقة وكيفية التقديم للحصول على تمويل سلفة: