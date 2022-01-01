ادخل واستعلم عن موعد نزول رواتب المعاشات للمتقاعدين وحقيقة زيادة الراتب

في نهاية كل شهر ينتظر المستفيدين من رواتب المعاش التقاعدي موعد نزول رواتب المعاش بحساباتهم وتزداد محركات البحث بموعد نزول الرواتب وكيفية الاستعلام عن موعد نزول الرواتب وعن حقيقة زيادة رواتب المعاشات للمستفيدين من راتب المعاش التقاعدي ومن خلال مقالنا سوف نوضح كل هذا اللغط وما يدور من اشاعات كما جاء في بعض المواقع الالكترونية، وهو ما دفع إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتخصيص يوم محدد لصرف كافة رواتب المتقاعدين في المملكة وذلك مع احتمالية أن يتقدم أو يتأخر في حالة صادف يوم إجازة رسمية، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن صرف رواتب التأمينات الإجتماعية سيكون في موعده المحدد كل شهر دون أي تغيير أو تأجيل ، وذلك من باب حرص المؤسسة على رفع العبء عن المواطنين المستفيدين من الراتب، وتمكينهم من شراء متطلباتهم وقضاء شؤون حياتهم ومن يعولون، وبالإضافة إلى ذلك يوجد موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة يقدم عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطن تمكنه من الوصول إلى كل ما يتساءل عنه ومايخصه من أخبار، علمًا بأن راتب المؤسسة العامة للتقاعد يختلف شكلاً ومضمونًا عن راتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم صرف الأول بالفعل في تاريخ السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، فبمجرد وصول المواطن إلى سن التقاعد يكون له الحق في الحصول على راتب شهري يعرف براتب التقاعد، وذلك لمساعدته على تأمين حياة كريمة له ولأسرته بعد انتهاء سنوات الخدمة، وهذا النظام يتم تطبيقه على كافة العاملين سواء في القطاع العسكري أو المدني، واعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن رواتب التأمينات لهذا الشهر سيتم صرفها في المواعيد المحددة، وبذلك سوف يتم صرف الراتب في يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 الموافق 29 من شهر جماد الأول لعام 1443، وبذلك يتبقى على موعد صرف راتب التأمينات الإجتماعية ساعات قليلة على موعد الصرف.

كيفية الاستعلام عن رواتب المعاشات:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن خدمة الاستعلام الإلكتروني عن رواتب المتقاعدين من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، وأكدت على أن الخدمة تكون متاحة لجميع المواطنين الذين سبق لهم الاشتراك في الموقع الإلكتروني، وللاستعلام عن رواتب التأمينات الاجتماعية يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم عليك باختيار ايقونة تامينات.

اكتب جميع البيانات المطلوبة لحسابك الشخصي.

عليك بالنقر على ايقونة تسجيل الدخول وكلمة المرور.

ثم عليك بالنقر على أيقونة فترة الاشتراك.

عليك بتحديد نوع الوظيفة.

عليك باختيار جهة العمل الخاصة بك.

ثم عليك بالنقر على أيقونة الراتب المعاش التقاعدي.

ثم عليك باختيار ايقونة “الإستعلام عن المستحقات التأمينية”.

وفي هذه الحالة ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات الخاصة بقيمة الراتب المستحق للمواطن من جهة العمل.

لمعرفة حقيقة زيادة راتب التقاعد:

فلا يوجد أية زيادات في راتب المعاش التقاعدي فقد كشف حساب العناية بالعملاء الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة زيادة راتب التقاعد بالمملكة، بعدما تداول العديد من الأفراد أنباء عن وجود زيادات محتملة بالراتب، وبعدما قام مواطن بسؤال المؤسسة عن حقيقة ذلك، أكد حساب العناية بالعملاء الرسمي أنه لا يوجد أي صحة للزيادة، وأن كافة ما يتم تداوله أنباء غير صحيحة ومغلوطة، وفي حالة وجود أي تعديلات في الراتب سوف تقوم المؤسسة بالإعلان عبر حسابها الرسمي الموثّق، داعية الجميع بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وهي حساب تويتر الرسمي وبوابة المؤسسة الإلكترونية.

الفئات المستفيدة من راتب التأمينات الاجتماعية:

فمن الجدير بالذكر أنه تم تحديد فئات محددة للحصول على راتب التأمينات الاجتماعية حيث يتم منح راتب التأمينات لجميع الموظفين سواء من المدنيين أو العسكريين الذين وصلوا إلى سن المعاش والتقاعد عن العمل وهو سن 60 عام، وكذلك للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب إصابتهم ببعض الأمراض الصحية التي تعيقهم عن العمل أو حدث لهم إصابة أثناء تأدية وظائفهم، وكذلك يمنح المعاش التقاعدي للأشخاص الذين تقاعدوا مبكراً بشرط أن يكونوا قد أمضوا ما لا يقل عن 20 عاما في مزاولة العمل، والتأمينات الاجتماعية تعتبر ضمن جهود المسؤولين في المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم إلى المواطنين المحتاجين، وكما يتم تقديم الدعم إلى المحتاجين له، والتي تتمثل في أشخاص حاصلين على 1000 ريال كل شهر ولقد تم زيادة هذه النسبة إلى 11%، والفئة الثانية التي تحصل على 5000 ريال سعودي في الشهر ولقد تم زيادة هذه النسبة إلى 8%، أما الفئة الثالثة فإنها تحصل على دعم شهري يبلغ 3000 ريال سعودي ولقد تم زيادة هذه النسبة إلى 6%.