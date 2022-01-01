إيداع استحقاق سكني sakani.housing.sa للدعم التمويلي والذي تقوم وزارة الإسكان السعودية بالموافقة عليه وإيداعه في حسابات المقبولين في الدعم لهذا الشهر، حيث يكون المواطن في اليوم الأول من الشهر الميلادي على موعد مع إيداع دعم سكني بعد التقدم بالطلبات التمويلية من وزارة الإسكان لبناء أو شراء أو ترميم المنازل، وتقوم الوزارة بوضع عدد من الشروط والمعايير التي تقوم بتنظيم الحصول على هذا الدعم وتقوم بمراجعة كافة الطلبات على أن تقوم بإيداع المبالغ النقدية بالحسابات البنكية للمقبولين وتتيح لهم تسلمها بالمواعيد الخاصة لكل بنك.

إيداع استحقاق سكني sakani.housing.sa خطوات الاستعلام برقم الهوية (يناير 2022)

تقوم وزارات وهيئات المملكة بتوفير العديد من الخدمات الملائمة لكل مواطن فيها حيث يتم توفير الخدمات التمويلية لراغبي التقديم على المشروعات الصغيرة أو الحصول على السكن الخاص في مشروع وزارة الإسكان “دعم سكني“، كما تقوم هيئات المملكة ومؤسساتها بالتضافر والتعاون لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين ويكون على المواطن الالتزام بالشروط اللازمة والموضوعة لكل خدمة قبل ان يتم التقديم عليها، وتقوم المؤسسات بدراسة الطلبات ومقارنة صحتها بقاعدة البيانات العامة لدى وزارة الداخلية قبل الموافقة على اية قروض تمويلية له، وذلك حرصا على موارد المملكة وأموال المودعين، ويكون المخالفين لنظم السداد المقررة والموافق عليها قبل استلام المبالغ التعرض للعقوبات من وزارة العدل والتي يكون من ابرزها إيقاف الخدمات.

خدمات وزارة الإسكان السعودية

تقوم الوزارة بالتخصص في كل ما يخص المباني السكنية للمواطنين بالمملكة وذلك عبر المشرعات القومية التي يتم إنشائها وتوزيعها على فئات محددة من المواطنين بالشروط المناسبة لكل فئة، أو مساعدة الراغبين في بناء مسكن خاص بالمجهود الذاتي أو ترميمه ويطلبوا دعم الوزارة بالحصول على قرض تمويلي، كما تقوم بوضع شروط عامة لقبول القرض على أن يقوم كل مواطن على حده بالتوجه إلى البنك الخاص والمناسب له والحصول على الشروط الخاصة به لسداد هذا القرض.

شروط الحصول على دعم سكني أسباب أيقاف دعم سكني عن المتقدمين يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون العمر لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يتم الحصول على دعم سكني لمرة واحدة فقط.

يجب أن يكون المواطن من المقيمين بشكل دائم في المملكة وغير معتاد السفر خارجها لفترات طويلة. أن يكون للمستفيد منزل صالح للسكن، ويمكن تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحيته للسكن لرفع الإيقاف.

يتم رفض الدعم في حال كان الوضع الائتماني للفرد غير مقبول بالبنك بسبب تعثره في سداد قروض سابقة، ويمكنه التوجه لبنك آخر والاستفادة من شروطه التمويلية.

يقوم البنك برفض الطلب إذا كان المتقدم لم يستوفي بعض الشروط والتي من الممكن أن تكون بسبب العمر الأقل من 24 والأعلى من 60 عام.

كيفية وخطوات الاستعلام عن إيداع الدعم السكني (يناير 2022)