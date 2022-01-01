طريقة الأستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة العربية السعودية ومعرفة شروط استخراج رخصة القيادة

يريد العديد من الأشخاص أصحاب السيارات الملاكي والنقل الاطلاع على طريقة معرفة المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة في مصر، وهذا الأمر جاء ضمن الخدمات المرورية التي يتم تقديمها للمواطنين، حتى يتمكنوا من التعرف على المخالفات ودفع قيمة الفواتير اللازمة للتصالح.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

هناك مجموعة من الخطوات، التي لابد من إتباعها، حتى يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وإليكم الطريقة كالتالي:

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية.

على المواطن أن يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

إدخال بيانات صاحب السيارة المكتوب في خدمات المرور.

تسجيل بيانات السيارة ولونها، وبعد ذلك يتم إدخال رقم اللوحة.

تحديد الإدارة المرورية الخاصة بالسيارة والتي يربد في الاطلاع على مخالفاتها.

النقر على أيقونة استعلام، وبعد ذلك سيظهر قيمة المخالفات الكاملة التي لابد من دفعها.

شروط استخراج رخصة قيادة

يوجد مجموعة من الشروط التي قامت وزارة الداخلية بتحديدها، ولابد من توافرها على جميع المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة، وإليكم الشروط، كالتالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، في حالة إذا كانت رخصة القيادة المطلوب استخراجها خاصة.

ضرورة ألا يقل سن المتقدم 21 سنة، في حالة إذا كانت الرخصة المطلوب استخراجها مهنية.

النجاح في اختبار الإشارات النظري، مع تحديد القيادة العملي بإدارة المرور.

النجاح في اختبار الإشارات النظري، مع تحديد القيادة العملي بإدارة المرور. النجاح في الدورة التدريبية التي يحصل عليها بمركز تدريب قيادة معتمد.

عمل تحاليل خاصة بالمخدرات مع تقديم إثبات بأن الدم يخلو منها.

النجاح بالكشف الطبي المتعلق بالنظر والأمراض الباطنية.

كيفية التصالح على المخالفات المرورية

يوجد طرق عديدة تمكن صاحب السيارة من إتباعها، حتى يتم دفع القيمة المالية المطلوبة مقابل المخالفات، وإليكم طرق التصالح، كالتالي:

الدفع من خلال تطبيق مخالفاتي.

الدفع من خلال خدمة فوري الموجودة في مختلف أنحاء مصر.

يتم الدفع عن طريق أي مكتب بريد.

يتم الدفع ببطاقة الائتمان أو من خلال المحفظة الإلكترونية.

أنواع المخالفات المرورية