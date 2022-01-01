التمويل الشخصي الميسر إمكان الراجحي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب

التمويل الشخصي الميسر من أهم المزايا التمويلية التي تمنحها شركة إمكان للتمويل بالمملكة وتوفر هذا التمويل بعد توفير المتطلبات الأساسية والمعلن عنها لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية وغير متعثر عبر تقرير سمة مع توفير سجل ائتماني جيد ودخل مناسب للتمويل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي وعند التقديم الإلكتروني سوف يحصل العميل المتقدم على موافقة فورية وسريعة على التمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي وذلك عن طريق شركة إمكان للتمويل بالتعاون لدى مصرف الراجحي داخل أراضي السعودية.

أهم شروط التقديم الإلكتروني على طلب تمويل شركة إمكان

شركة إمكان تطلب العديد من الشروط والضوابط التمويلية من أجل توفير أفضل تمويل لا يحتاج كفيل غارم ولا تحويل الراتب الشهري مع توفير العديد من المزايا الهامة التمويلية المتاحة في الشركة ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل عبر تمويل إمكان الراجحي كما يلي بكل التفاصيل:

يشترط التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول كذلك عمره يبدأ من 25 عام حتى 60 عام على الأكثر.

جميع العملاء يطلب منهم توفير تقرير سمة السعودي عن طريق شركة إمكان للتمويل بالمملكة وتلك من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها الشركة.

كذلك لابد من فتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

سجل ائتماني مناسب لكافة العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان في أراضي السعودية.

كذلك لا يمكن الحصول على التمويل الشخصي الميسر الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كافة المميزات التمويلية المقدمة لدى شركة إمكان السعودي

يوجد الآن لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصائص والمميزات التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل الإضافي أو تمويل المشروعات أو التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي وسوف نتعرف اليوم على جميع المزايا التمويلية المتوفرة لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة كما يلي بالتفصيل: