نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور وصرف أول دفعة يناير المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي خدمة جديدة تخص بعض الفئات السعودية الأكثر أحتياجاً بالمملكة، وذلك بناء على شروط ومعايير يجب توافرها فى المستفيدين من الضمان الاجتماعي والذي سيتم صرفه بداية من شهر يناير المقبل، وسنوضح لكم كافة التفاصيل والشروط الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي والمقبولين فيه.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي المسئولة عن الضمان الاجتماعي المطور، أن باب التقدم على الضمان الاجتماعي قد تم فتحه بداية من شهر نوفمبر الماضي، وسيتم قفل باب التقدم يوم 31 من ديسمبر الجاري، ليتم صرف الدفعة الاولي للمستفيدين بداية من شهر يناير القادم، موضحاً أن الصرف سيوافق اليوم الأول من كل شهر هجري، كما أضافت وزارة الموارد البشرية أن الضمان الاجتماعي موفر للأسر الأكثر احتياجاً الذين يعانون من الفقر وضعف المورد المالي وذلك لتوفير احتياجاتهم الاساسية.

المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال زيارة موق الوزارة واتباع الاجراءات وخطوات التسجيل لتعرف عن قبول الطلب أو رفضة، أو من خلال الاتصال على الرقم المباشر 920020301، أو بالاتصال على الرقم المختصر 19911

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. الأقامة داخل السعودية بشكل منتظم. لا يتعدى دخل المستفيد 550 ريال شهرياً. لا يتجاوز دخل الأسرة شهرياً عن 1100 ريال سعودي. أن يكون المستفيد غير ممتلك لسجل تجاري بأسمه. ألا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة عالية بأسمه. الضمان الاجتماعي يصرف لأصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية، وأيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة. يصرف الضمان الاجتماعي للمرأة الغير سعودية والمتزوجة من مواطن سعودي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2022

تسجيل الدخول على بوابة الموارد البشرية.

الضغط على زر الاستعلام.

اختيار رمز خدمات الموقع.

كتابة رقم الحالة المدنية.

توضيح رقم الضمان الاجتماعي.

كتابة رمز التحقق.

ستظهر أمامك صفحة تشتمل على كافة البيانات ورصيد المواطن وقيمة الضمان الاجتماعي المقدم له من وزارة الموارد البشرية.

ينتظر الان جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور اعلان موعد صرف الدفعة الأولي بناء على قرار وزارة الموارد البشرية بأن الصرف سيتم فى بداية شهر يناير، واليوم الاول من شهر يناير لعام ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن صرف الدفعات سيوافق بداية كل شهر هجري، وسنقوم بتوضيح كافة التفاصيل أول بأول عند إعلان وزارة الموارد البشرية أي جديد.

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