نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين في الروضة

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من البرامج الإلكترونية التي تقدم خدمات التعليم المختلفة في المملكة، وبذلك تساعد هذه البرامج الطلاب في الحصول على المناهج الدراسية المختلفة، والتواصل مع المعلم بشكل مباشر، ومن المهم أن تهتم وزارة التعليم السعودية بالروضة، حيث أنها هي أساس الطالب، وهي من تجعله جاهزًا للمراحل الدراسية الأخرى.

خطوات تسجيل الأطفال في نظام نور:

يجب أن يمتلك ولي الأمر حساب أولًا في نظام نور حتى يتمكن من تسجيل أطفاله في هذا النظام. وبعد ذلك علية بإتباع بعد الخطوات، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور من هنا .

يقوم ولي الأمر بكتابة رقم الهوية الوطنية السارية الخاصة به، مع رقم الهاتف، ورمز التأكيد.

إذا كان ولي الأمر لا يمتلك حساب مفعل في نظام نور فعلية بالضغط على أيقونة تفعيل حساب

يقوم ولي الأمر بكتابة جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بالطفل، ثم النقر فوق التالي.

وبذلك يقوم ولي الأمر بتحديد الفصل الذي يريد تسجيل طفلة بداخله.

يكتب ولي الأمر البيانات المطلوبة حتى الانتهاء منها.

يتم التأكد من جميع البيانات المدخلة بواسطة ولي الأمر، لكي يتم إدخالها بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة رفع البيانات.

أولياء قبول الأطفال في الروضة من خلال نظام نور:

يوجد أولويات لقبول الأطفال، ومن أهمها:

يجب أن يكون الطفل المتقدم إلى نظام نور حاملًا للجنسية السعودية.

إذا كان الطفل المتقدم غير سعودي، يجب أن تكون الأم سعودية الأصل والمنشأ.

شروط التقديم في نظام نور رياض الأطفال ١٤٤٣:

قامت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي يجب النظر إليها قبل التقديم في نظام نور، وهذه الشروط هي: