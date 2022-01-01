رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يناير_ جمادي الآخرة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بإرسال الرسائل للمستفادين من معاشات الضمان الاجتماعي، في أواخر الشهر السابق ديسمبر ٢٠٢١. لأنه يسعى كل من تقدم للحصول على المعاش، لمعرفة موعد صرف الرواتب خلال شهر جمادي الآخرة/ يناير. وهذا ما قد جعل الوزارة تتيح الرابط الإلكتروني الخاص بها للاستعلام عن القبول، ورابط أخر لتقديم الشكاوي للغير حاصلين على الرواتب.

استقبال رسالة الضمان:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر السابق على توفيرها الرابط الإلكتروني. ليتم التقديم عليه لكل من أراد الحصول على رواتب الضمان المطور. كما أتاحت أمكانية تحديث البيانات، للأشخاص الذين كانوا يحصلون على الدعم خلال السنوات السابقة. وكان الهدف الأول من تحديث البيانات هو أن يتم الانتقال من الرابط القديم إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور الحديث. كما أنهم أرادو معرفة من يستحق ومن لا يستحق.

وبذلك قامت الوزارة بإرسال رسائل القبول للأشخاص المستحقين خلال شهر ديسمبر الماضي.

موعد أيداع رواتب الضمان المطور:

عملت الوزارة على تحديث الضمان القديم إلى أن وصل للضمان المطور الحديث. وهذا بتوصيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وبذلك تم تغير الرابط القديم، وأيضًا تم الصرف بنظام التقويم الهجري بدلًا من الميلادي. وبذلك يتم الصرف في الأول من جمادي الآخرة وهذا يوافق الرابع من شهر يناير الجاري، حيث كان في الأعوام السابقة يتم الصرف في العاشر من الشهر الميلادي. وقد يقل يوم أو يزيد، بحسب الإجازات الرسمية في البلاد.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور:

يوجد عدد من الشروط يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يتمكن من الحصول على دعم الدولة، ومن أهم الشروط ما يلي: