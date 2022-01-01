طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وشروط التسجيل عام 1443

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة جيدة للمواطنين الذين يعيشوا على أرضها، ولهذا السبب قامت بإطلاق مشروع سكني كبير ينفع محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في المملكة، حتى يضمنوا وصول الدعم إلى جميع المستحقين، وكانت الدولة قد وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، ليحصل الشخص على سكن بهذا المشروع.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالسعودية

تعطي المملكة العربية السعودية وحدات سكنية متميزة لجميع المستحقين، ولكن بعد تأكدهم من تواجد عدة شروط هامة، وهي كالتالي:

حصول الأشخاص المسجلين في هيئة الضمان الاجتماعي على الدعم السكني، لعدم وجود أي مصدر آخر للدعم المقدم لهم.

يدفع الأشخاص مبلغ مالي قدره 200 ريال سعودي كل شهر مقابل حصولهم على السكن.

تمنح الوحدات السكنية للأشخاص الذين يتوافر لهم مصدر آخر للرزق غير الدعم الذي منح كل شهر عن طريق وزارة التضامن، ولكن مقابل دفع مادي مختلف، حيث يتم دفع 800 ريال شهري.

لابد أن يكون المتقدم من أصول سعودية ومقيم في السعودية باستمرار، مع التحقق من أنه لم يحصل على هذه الخدمة قبل ذلك.

لا يعطي هذا المشروع أي دخل من لوزارة التضامن، حيث قامت السعودية بتحديد 44 مليار ريال سعودي، حتى يتم تقدمي المساعدة لفئة محدودي الدخل، ولاسيما خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

كيفية التسجيل في برنامج الإسكان التنموي

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم التسجيل على برنامج الإسكان التنموي، وإليكم الخطوات، كالتالي:

لابد من التوجه إلى موقع وزارة الإسكان.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، وبعد ذلك النقر على أيقونة تقديم طلب دعم سكني.

سيظهر صفحة جديدة تضم بيانات مختلفة؛ كالاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد، مع التحقق من كتابتها بشكل صحيح.

يتم النقر على أيقونة إرسال.

سيتم إرسال رسالة للشخص على الرقم الذي تم إدخاله، بعد التأكد من أنه من الأشخاص المستحقة للدعم السكني.

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالمملكة

يعتبر هذا المشروع من المشروعات السكنية القومية التي قدمتها السعودية، للأشخاص التي تعاني من الدخل المحدود في الدولة، ويحصل عليه أي شخص حامل للجنسية السعودية.