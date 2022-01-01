نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد برقم الهوية 1443 نتائج الأهلية وموعد نزوله sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُتاح الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد برقم الهوية الوطنية للمستفيد عن طريق منصة الضمان الاجتماعي المطور أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، وذلك بعد أن تم نقل كافة الخدمات التي تتعلق ببرنامج الضمان من البوابة القديمة إلى المنصة الحالية، حيث يتم إنشاء حساب جديد على البوابة لكي يتمكن المتقدم من التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وبعد الانتهاء من تعبئة الملف الموحد، يتم تعليق الحالة “تحت التدقيق” حتى الانتهاء من دراسة الحالة المتقدمة، وأكدت الوزارة على إشعار المتقدم بنتيجة الأهلية والاستحقاق بعد مرور عشرون يوماً من تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد واستعلام أهلية الضمان 1443، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي وفق الآلية الجديدة، يمكنه ذلك الآن.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد برقم الهوية 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر لعام 2021م، وقد بدأت المنصة الإلكترونية في استقبال طلبات التسجيل من الراغبين والراغبات في تحقيق الاستفادة من معاش الضمان منذ ذلك الحين، وأكد وكيل وزارة الضمان الأستاذ “سلطان الجريس” على استقبال منصة الضمان المطور العديد من طلبات التقديم حتى الآن.

ويجب العلم أن حالة المتقدم يتم تقييمها بعد المرور بعدد من المراحل، وذلك بعد الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح وإكمال الملف الموحد بنسبة 100%، وقد تم إشعارك برسالة نصية تفيد بكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الأولى للتقييم وهي تتمثل في التحقق من بيانات المتقدم المسجلة حسب الحالة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.

ثم يتم إجراء زيارة لمسكن مقدم الطلب بعد التحقق من صحة المعلومات المبدئية المسجلة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم يتم دراسة الحالة بناءً على البيانات التي تم جمعها من قبل الجهة المختصة، وخلال هذه الفترة يكون الطلب المقدم “تحت التدقيق”، وأخيراً يتم إبلاغ المتقدم بالقرار سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سببه بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم الضمان.

وكانت قد أكدت الوزارة على أنه سيتم دراسة الحالات المتقدمة للتعرف على مدى استحقاقهم وفق معايير الاستحقاق وشروط الأهلية خلال شهر ديسمبر 2021م، ووفقاً لذلك فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق خلال الشهر الجاري ليتاح الإطلاع على نتائج القبول من خلال أيقونة “الطلبات”، ثم حالة الطلب فور صدور القرار من خلال المنصة، ومن يرغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، يمكنه ذلك الآن.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أمام كافة الأفراد المنطبق عليهم شروط التسجيل في الضمان المطور 1443، حيث يتم الإطلاع على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي أولاً، وفي حال انطباقها يتم إنشاء حساب جديد في منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

بالإضافة إلى إتاحة استعلام نتائج الأهلية والاستحقاق بعد صدور القرار النهائي بقبول الطلب المقدم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض، حيث يتاح الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد من حالة الطلب بعد النقر على أيقونة الطلبات من القائمة الرئيسية، وذلك عن طريق تسجيل دخول منصة الدعم والإعانات الاجتماعية باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل أو الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد التأكد من توافر شروط الضمان الاجتماعي على الراغب في التقديم، يتم الدخول إلى المنصة لإنشاء حساب جديد من خلال النقر على تسجيل جديد، ثم تعبئة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة مرور، ثم النقر على تسجيل، وسيتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية على الجوال، أعد كتابة الرمز لتفعيل الجوال، ثم تعبئة رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

وتبدأ أولى خطوات تعبئة الملف الموحد بإدخال المعلومات الشخصية للمتقدم والتي تتكون من بيانات ثابتة يمكن تعديلها ومسترجعة من الجهات المختصة لا يتاح التعديل عليها، وأخرى جديدة يجب إضافتها بشكل كامل وصحيح، ثم الإجابة على سؤال الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، وتعبئة رقم الحساب البنكي للمتقدم بشكل دقيق، وبعد الانتهاء من تعبئة البيانات قم بالنقر على حفظ والتالي، ثم الانتقال لخانة السكن كما هو موضح بالفيديو التالي:

بعد أن أرفقنا رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت، وأضحنا موعد دراسة الأهلية والاستحقاق، بالإضافة إلى عرض طريقة التسجيل، فيمكنكم الآن الحصول على رقم الضمان الموحد للتواصل مع الدعم الفني، والتعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي أول دفعة للمتقدمين الجدد، ومعرفة الحد المانع للضمان وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً.

موعد نزول الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد

عند التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور يُطلب تعبئة رقم الحساب البنكي أو الآيبان باسم المتقدم، حيث يجب تعبئة الحساب المصرفي لأنه سيتم إيداع مبلغ المعاش بشكل مباشر في الحساب البنكي للمستحق بعد صدور نتائج الأهلية بالقبول، وقد حددت الوزارة شهر ديسمبر موعداً لبدء دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط، ويكون الطلب في خلال هذه المدة “تحت التدقيق”.

أما عن موعد صرف الدفعة الأولى للضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن المقرر أن يتم نزول المستحقات في الحسابات البنكية اعتباراً من الشهر التالي لصدور نتائج الأهلية والاستحقاق بعد الإشعار بالنتائج أو الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الطلبات > حالة الطلب، ومن المقرر أن تصرف أول دفعة في شهر يناير لعام 2022م.

أما عن موعد إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي للمستحقين الحاليين وفق النظام السابقة، فمن المقرر أن يتم إيداع المستحقات في الحسابات البنكية لمستحقي المعاش في الأول من كل شهر هجري، ويجب العلم أنه سيتم دراسة أهلية المستحقين الحاليين لمعرفة مدى انطباق الشروط الجديدة عليهم أم لا، وسيتم نقلهم بشكل تدريجي إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور خلال الستة أشهر المقبلة.