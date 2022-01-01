نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طفل في روضة نظام نور 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل طفل في روضة نظام نور 1443 - ثقفني
تحرص وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات التعليمية لجميع الطلاب في المدارس لتسهيل عليهم جميع الإجراءات، حيث قامت بإصدار منصة نون التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات لطلابه ولي الأمر ومنها تسجيل طفل في الروضه نظام نور 1443 وسوف نعرض لكم فيما يلي كيفية التسجيل شروط التسجيل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشكل مفصل خلال الفقرات التالية.
طريقة تسجيل الطفل في الروضة نظام نور 1443
- تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني لـ منصة نون التعليمية.
- يتم إدخال اسم الطفل كاملا فى المكان المخصص له وكلمة المرور.
- ثم يتم الضغط على تسجيل الأبناء في الصفحة الرئيسية
- يختار ولي الأمر تسجيل طالب جديد.
- يدخل ولي الأمر رقم الهوية وإذا كان الطفل غير سعودي يتم إدخال رقم الإقامة.
- يتم كتابه تاريخ الميلاد و جنسية الأم والأب وايضا جنسيه الطالب ورقم البطاقة الوطنية أو جواز السفر.
- يدخل ولي الأمر المهنة الخاصة به.
- ادخال كافة البيانات الخاصة بالطفل على المتقدم إلى الروضة منه الإسم وتاريخ الميلاد وسن وبيانات المدرسة التي سوف يلتحق بها الطفل، ايضا ندخل المدرسه بديله اذا كانت المدرسة الأولى بها كثافة عالية.
- يجب أن يرفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها شهادة التحسين والفحص الطبي
- مع اخيرا يضغط على تأكيد طلب.
شروط تسجيل طفل في مرحلة رياض الاطفال
وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في تحديد الشروط التي يجب أن تتوافر في الطفل للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، وذلك من خلال منصة نون التعليمية ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب أن يكون الطالب حاصل على كل التطعيمات الأساسية وتقديم الشهادة التي تثبت ذلك.
- يجب أن يخضع الطالب على الفحص الطبي من خلال المراكز الصحية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في الوحدات والمدارس.
- يجب أن يقدم صورة من خلاصة القيد.
- تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالطالب تكون مصدقه من وزاره التربيه والتعليم
- يجب أن يكون الطفل أتم ثلاثة أعوام إذا كان في المستوى الأول ويتم 4 أعوام إذا تقدم المستوى الثاني و5 أعوام يستخدم المستوى الثالث.
- إذا تم فقد شهادة ميلاد الطفل يمكن أن يقدم خطاب التسنين بديل عنها.
- يجب أن يقدم اثبات محل إقامة الطالب والعائلة
- يجب تقديم شهادة الفحص الطبي والتي يمكن أن يتم سحبها من منصة نون الإلكترونية
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