تسجيل طفل في روضة نظام نور 1443

تحرص وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات التعليمية لجميع الطلاب في المدارس لتسهيل عليهم جميع الإجراءات، حيث قامت بإصدار منصة نون التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات لطلابه ولي الأمر ومنها تسجيل طفل في الروضه نظام نور 1443 وسوف نعرض لكم فيما يلي كيفية التسجيل شروط التسجيل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشكل مفصل خلال الفقرات التالية.

طريقة تسجيل الطفل في الروضة نظام نور 1443

تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني لـ منصة نون التعليمية. يتم إدخال اسم الطفل كاملا فى المكان المخصص له وكلمة المرور. ثم يتم الضغط على تسجيل الأبناء في الصفحة الرئيسية يختار ولي الأمر تسجيل طالب جديد. يدخل ولي الأمر رقم الهوية وإذا كان الطفل غير سعودي يتم إدخال رقم الإقامة. يتم كتابه تاريخ الميلاد و جنسية الأم والأب وايضا جنسيه الطالب ورقم البطاقة الوطنية أو جواز السفر. يدخل ولي الأمر المهنة الخاصة به. ادخال كافة البيانات الخاصة بالطفل على المتقدم إلى الروضة منه الإسم وتاريخ الميلاد وسن وبيانات المدرسة التي سوف يلتحق بها الطفل، ايضا ندخل المدرسه بديله اذا كانت المدرسة الأولى بها كثافة عالية. يجب أن يرفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها شهادة التحسين والفحص الطبي مع اخيرا يضغط على تأكيد طلب.

شروط تسجيل طفل في مرحلة رياض الاطفال

وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في تحديد الشروط التي يجب أن تتوافر في الطفل للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، وذلك من خلال منصة نون التعليمية ومن هذه الشروط ما يلي