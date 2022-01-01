نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وحالات إيقاف الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف الضمان الاجتماعي في شهر يناير سوف يكون محددًا ولن يتغير، وتجدر الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يبحثون الآن عن مواعيد للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، حيث يتم توزيع أموال الضمان على الأسر الفقيرة في الدولة وكذا كبار السن أي من تجاوزوا الستين من العمر وذوي الإعاقة ومن لا يجدون عملاً بسبب صحتهم.

موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن ميعاد نزول معاشات الضمان الاجتماعي، والذي سيجري في شهر جمادى الثانية 1443، الموافق بالتاريخ الميلادي المحدد في 4 يناير 2022، من المهم ملاحظة أن تاريخ الدفع قد يختلف من شهر إلى آخر ، لأن يوم دفع معاشات الضمان الاجتماعي قد يتزامن مع عطلة وطنية في المملكة، مما يؤدي إلى دفع الراتب في اليوم التالي.

حالات إيقاف رواتب الضمان الاجتماعي:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، إنه لم يتم تعليق رواتب الضمان الاجتماعي السابقة ، ولم يتم تعليق الراتب ، إلا في الحالات التالية:

يقوم الشخص المستفيد بالتنازل عن راتبه في الضمان الاجتماعي

إذا عاد المستفيد إلى العمل في وظيفة ذات رواتب أعلى، فسيكون مؤهلاً للحصول على الضمان، والذي تبلغ قيمته 1000 ريال للعائلة و 5500 ريال للفرد.

إذا كان المستلم قد التحق بأحد الملاجئ التي تهتم بمن يجدون أنفسهم هناك.

أخيرًا، إذا لم يجدد المستفيد بياناته ، فلن يتم دفع الراتب حتى يتم تجديد البيانات والتسجيل.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره للسماح للموظفين بدفع أجورهم دون إلغاء طلبات التسجيل الخاصة بهم، تستمر فترة التسجيل ستة أشهر تبدأ في 20 نوفمبر لا يتم احتساب الأفراد في نظام الضمان الاجتماعي بل الأسرة.