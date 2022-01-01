موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis رابط استعلام حالة الأهلية في منصة الدعم

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عمر شويل - جدة نوفر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد وفق النظام الجديد 1443هـ، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه سيتم استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من المتقدمين الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الشهري ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية الجديدة المعلنة، ثم يتم بعد ذلك دراسة الأهلية والاستحقاق للتحقق من مدى أحقية المتقدم أو المتقدمة للحصول على مبالغ الدعم المقدمة ضمن المعاش الضماني، وبعد ذلك يتم إيداع أول دفعة للمتقدمين الجدد في حساباتهم البنكية المسجلة بالنظام، ومن خلال ثقفني نوفر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ورابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي، ورابط الاستعلام عن نتائج القبول في الضمان “الأهلية والاستحقاق”.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في الوقت الحالي طلبات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من المتقدمين الجدد، وسوف تستمر المنصة في استقبال الطلبات حتى تاريخ إغلاق موقع الضمان الاجتماعي السابق والمحدد بتاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو لعام 2022م.

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم دراسة أهلية الاستحقاق بناءً على شروط الضمان الجديدة المعلنة للمواطنين المتقدمين للاستفادة من المعاش الضماني لأول مرة، كما حددت موعد صرف الدفعة الأولى لهؤلاء المواطنين المقبولين في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ويمكنكم التعرف على موعد دراسة الاستحقاق، وتاريخ صرف أول دفعة للمتقدمين الجدد من خلال التالي:

تاريخ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد للإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي في شهر (ديسمبر 2021م).

للمتقدمين الجدد للإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي في شهر (ديسمبر 2021م). موعد صرف أول دفعة للضمان الاجتماعي الجديد في شهر (يناير 2022م).

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة إمكانية التقديم على الضمان المطور الجديد بعد إقرار السياسات الجديدة من حيث شروط الاستحقاق ومواعيده بالنسبة للمتقدمين لأول مرة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في الحصول على رابط تقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443، ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين ممن صدر لهم قراراً بالقبول أو الرفض، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يتاح تسجيل ضمان اجتماعي للمتقدمين الجدد عن طريق إنشاء مستخدم جديد عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية، حيث يتم النقر على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل برسالة نصية، والنقر على “توثيق”، ثم تعبئة الهوية وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد تم إنشاء مستخدم جديد بنجاح يمكنكم من خلاله التقديم في برنامج الضمان المطور 1443، ثم يتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي تعبئة بيانات الملف الموحد من خلال النقر على “الذهاب إلى الملف الموحد”، ثم تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم وهي الهوية وتاريخ الميلاد وغيرهم من البيانات الأخرى، ثم الإجابة على سؤال الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، ثم إدخال رقم الحساب البنكي واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أنه قد تم تطوير النظام لمساعدة فئات أكثر مما سبق، حيث لم يعد ينظر برنامج الضمان الاجتماعي إلى الحالة الاجتماعية أو إلى سن المتقدم، ولكنه ينظر فقط إلى الحالة المادية له مع مراعاة عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل المحتسب سواء المكتسب أو الغير مكتسب مثل الإعانات والدعم والحكومي.

وقد تمت مراعاة تقديم أفضل الممارسات العالمية لعددٍ من البرامج المماثلة بالدول الأخرى من جانب الوزارة، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وفرص التنمية بالنسبة للمستقبل للإسهام في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة وهم (مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر ومتقدم – وطن طموح).

ومن يرغب في التعرف على الحالات التي يتوقف فيها صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين أو المتقدمين الجدد، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للتواصل مع الدعم الفني للاستفسارات والشكاوى، أو إصدار مشهد الضمان للجامعات أو لأي جهة أخرى، يمكنه ذلك الآن، كما يمكن التعرف الآن على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الأولى من خلال المقال.

الضمان الاجتماعي المطور متى ينزل

بعد الانتهاء من تقديم طلب جديد في منصة الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيتم إشعار المتقدمين الجدد بالقرار الصادر عن الجهة المختصة بعد دراسة الحالة للإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق بعد مرور مدة 20 يوماً من تاريخ التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، ومن المقرر أن يتم صرف المستحقات في الشهر التالي للتقديم وقبول الطلب.