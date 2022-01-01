خصم يصل لـ50%.. عروض العثيم 2022 بالسعودية

أعلن ماركت عبدالله العثيم الموجود بالمملكة العربية السعودية والذي يمتلك فروعًا عديدة بالدول العربية، عن مجلة عروض الأسبوع الأول من 2022، والتي تضمنت منتجات متنوعة، أبرزها السكر والأرز والشامبو والتمور والفاكهة، ولأن هذه العروض خاصة بالعام الميلادي الجديد، تم عمل خصومات على بعض المنتجات بحوالي 50%، حتى يستطيع جميع السعوديين الشراء، وعلى عكس العروض السابقة، تضمنت عروض العثيم 2022 أطباق حلويات وأنواع متعددة من الفطائر المحلاة.

عروض العثيم 2022

وبمناسبة العام الجديد، شملت عروض العثيم 2022 تخفيضات على أغلب المنتجات المعروضة في الماركت، ومنها الزيوت، فوصل زيت عافية 1.5 لتر 37 ريال سعودي للقطعة مع الحصول على قطعة هدية بدلًا من 53 ريال، ومن العروض الأخرى ما يلي:

صابون فيري للأطباق 14 ريال بدلًا من 24 ريال سعودي.

أرز بسمتي الوليمة 10 كيلو بسعر 60 ريال سعودي بدلًا من 81 ريال.

حليب نيدو بودرة 2500 جم بسعر 60 ريال بدلًا من 100 ريال سعودي.

سكر الأسرة 10 كجم بسعر 27 ريال بدلًا من 35 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الجديدة

خلطة زبدة إماراتي 10 ريال سعودي للكيلو.

حلاوة حلواني سادة بسعر 10 ريال سعودي للكيلو.

زيتون أردني أخضر بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

زيتون يوناني كالاماتا بسعر 24 ريال للكيلو.

لحم عجل بلدي بسعر 34 ريال للكيلو.

لحم خروف بربري بسعر 45 ريال للكيلو.

لحم تيس بلدي بسعر 55 ريال للكيلو.

كيلو ليمون بسعر4.75 ريال سعودي.

كيلو الثوم 7 ريال سعودي.

تمر سكري 44 ريال للكرتونة.

تمر مجدول 10 ريال سعودي للكرتونة.

كرتونة تمر عجوة المدينة 16 ريال سعودي.

ورق عنب معلب بسعر 13 ريال بدلًا من 24 ريال سعودي.

خصومات العثيم على الحلويات

وهناك عروض أخرى قدمها عبدالله العثيم بمناسبة العام الجديد، وهي:

تورتة كرنفال شوكولاته كبيرة بسعر 58 ريال سعودي بدلًا من 76 ريال.

تورتة بلاك فورست حجم كبير بسعر 50 ريال بدلًا من 68 ريال سعودي.

تورتة شيكولاته وكراميل كبيرة بسعر 35 ريال بدلًا من 48 ريال سعودي.

بسكويت جوز الهند بسعر 31 ريال للكيلو مع كيلو هدية.