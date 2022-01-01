نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يعلن زيادة فترة السداد 3 أشهر لبرنامج الدفع المؤجل للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي عن زيادة فترة السداد 3 أشهر. وذلك بداية من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022، لبرنامج الدفع المؤجل للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. والتي ما زالت متأثرة بالتدابير الاحترازية لفيروس كورونا. ولذلك جاء ذلك في بيان البنك المركزي السعودي أن ذلك القرار جاء استنادا على جهات التمويل. وداعما لتلك المؤسسات التي ما زالت متأثرة بجائحة كورونا.

برنامج الدفع المؤجل للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم وتمويل القطاع الخاص برنامج الدفع المؤجل Deferred Payment Program. ومنذ إطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخ المقال. ويجدر بالذكر أنه استفاد منه عدد كبير من العقود بلغ 107 ألف عقد. بينما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لها 181 مليار ريال سعودي.

المركزي السعودي يمد برنامج الدفعات المؤجلة 3 أشهر

وفي إطار حرص البنك المركزي السعودي على دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ولذلك فإنها في وقت سابق من العام، قد أعلنت مد برنامج الدفعات المؤجلة ثلاثة أشهر من بداية شهر أكتوبر لعام 2021 حتى يوم 31 ديسمبر 2021.

ولم يتوقف عند هذا الحد، فاليوم اعلن في بيان له مد فترة السداد لبرنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر أخرى من مطلع يناير 2022 حتى آخر مارس 2022.

وذلك انطلاقا من اهتمام البنك المركزي بالمحافظة على استقرار الطاع المالي، وزيادة الثقة به، وكذلك الحفاظ على الاستقرار النقدي، وذلك يؤدي إلى دعم ونمو الاقتصاد، للمرور بسلام في جائحة كورونا، وتخفيف لأثرها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

برامج مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA

ويستمر البنك المركزي السعودي في حرصه بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وذلك من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات، والتي تهدف إلى تمويل الإقراض، وتأجيل الدفعات، ودعم ضمانات التمويل. وذلك بهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في مواجهة جائحة كورونا.

وأتاحت المؤسسة سهولة الوصول لها من خلال الاتصال على الهاتف للتقدم بطلب، أو الاستفادة من إحدى البرامج، وذلك من خلال الاتصال على الهاتف المجاني رقم (8001256666) أو هاتف المؤسسة رقم (0114633000) وإدخال إحدى التحويلات الآتية:

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