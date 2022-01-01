استبدال نقاط الراجحي هي واحدة من برامج المكافأة التي قام بنك الراجحي بإطلاقها بالمملكة العربية السعودية للعملاء من حاملي البطاقات الائتمانية والبطاقات المسبقة الدفع، كما أتاح الراجحي إمكانية الانضمام لعضوية برنامج مكافأة بصورة مجانية تمامًا، حيث يتم كسب النقاط بعد الحصول على حساب مفعل في تطبيق الراجحي، فيما يلي نوضح تفاصيل كيفية استبدال نقاط الراجحي والاستعلام برقم الجوال 1443.

كيفية استبدال نقاط الراجحي

يتم استبدال نقاط الراجحي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع بنك الراجحي الرسمي.

ثم النقر على برنامج مكافأة أو الضغط على استبدال النقاط بالصفحة الرئيسية للراجحي.

تظهر لك نافذة إدخال البيانات، يتم من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انقر على التالي.

تحصل على رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل على رقم الجوال.

يتم إدخال رمز التفعيل في الحقل المخصص لذلك.

تظهر لك صفحة تحتوي على كافة بيانات الحساب.

يتم الانتقال إلى صفحة خاصة بتحويل النقاط.

تظهر لك كافة الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشأن استبدال نقاط الراجحي، وهي التبرع وعالم السفر واستخدام النقاط.

يتم اختيار استخدام النقاط وهي تلك الخدمة المفيدة في تحويل النقاط إلى رصيد مجاني.

أيضًا فإن عالم السفر يمكّن العميل من تحويل النقاط إلى تذاكر سفر مجانية، كما يمكن التحويل إلى إقامة في واحد من الفنادق مجانًا.

التبرع هي خدمة تمكن العميل من تحويل النقاط إلى تبرع للجمعيات الخيرية.

خطوات الاستعلام عن نقاط الراجحي

تستطيع الاستعلام عن نقاط الراجحي إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية عبر اتباع التالي:

يتم تسجيل الدخول في موقع حاسبة النقاط.

يتم الانتقال إلى نافذة إدخال النقاط.

أدخل البيانات المطلوبة منك ثم انقر على أيقونة دخول.

تظهر لك عدد النقاط المتوفرة، والقيمة المادية للنقاط في حالة التحويل إلى ريالات سعودية.

طريقة استبدال نقاط الراجحي برقم الجوال

برنامج مكافأة استبدال نقاط الراجحي يمكّن العميل من استبدال النقاط برقم الجوال عبر متاجر شركاء مصرف الراجحي من خلال اتباع التالي: