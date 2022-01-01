نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر القرارات الجديدة المفروضة في المملكة العربية السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بين الحين والآخر تقوم المملكة العربية السعودية بإصدار عدد من القرارات والإجراءات، ولا بد من إصدار قرارات بحيث يكون لها دور فعالي بتحقيق المصلحة العام داخل الأراضي الحجازية، وبعد دراسة عدد من الأهداف المرجوة يتم اعتماد عدد من القرارات، وسوف نستعرض معكم أبرز القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للعام الجديد 2022-1443.

القرارت الجديدة بالمملكة العربية السعودية 1443-2022

يتساءل الجماهير عن القرارات الجديدة بالمملكة العربية السعودية لعام 2022، وهو بمثابة مجموعة من الإجراءات التي تقوم الحكومة بفرضها على المواطنين وعليهم الالتزام بها سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين على أراضي المملكة، وعليهم الالتزام بها، بحيث يتجنبوا الوقوع بأي مخالفة أو مسائلة قانونية، وهذه القرارات مجملها يأتي من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحماية البلاد من فيروس كورونا ومتحور كورونا الجديد أوميكرون، وتأتي أبرز هذه القرارات كالتالي:

1- قرار إعادة فرض ارتداد الكمامات الطبية

من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية هو قرار إعداة لبس الكمامة من جديد داخل الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من التابعد الاجتماعي، وتم إتخاذ هذا القرار نتيجة لانتشار سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا، وهذا القرار تم تطبيقه من أول الخميس الموافق الثلاثون من ديسمبر عام 2021.

2- القرارات الجديدة التي تخص السفر وجميع الرحلات الدولية

واحدًا من القرارات التي تم اتخاذها هو السماح للمواطنين بالقدوم بشكل مباشر من ست دولة، وذلك دون حاجتهم إلى قضاء أربعة عشرة يومًا بالخارج، مع تطبيق حجر منزلي لمدة خمس أيام مع العلم أنه تم تطبيق هذا القرار من أول يوم بشهر ديسمبر الحالي 2021، وهذه الدول هي فيتنام ومصر والهند والبرازيل وباكستان وأندونسيا، وشرط القدوم من هذه الدول هو الحصول على جرعتين من لقاح كورونا مع تقديم ما يثبت الحصول على الجرعتين.

3- قرار فتح الفضاء الأرضي والبحري والجوي

قررت الحكومة أيضًا افتتاح الفضاء البحري والأرضي والجوي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أول الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد الموافق الثالث عشر من يناير لعام 2022 الجديد، وعلى المواطنين تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة المعتمدة بالبلاد.

4- بعض القرارات الجديدة للوافدين

تنوي المملكة العربية السعودية دمج جميع تصاريح العمل ونفقات المعيشة والتعويضات المالية للمغتربين والوافدين إلى المملكة السعودية، حيث دمج كل هذه الفواتير داخل فانورة واحدة، ويتم دفع هذه الفاتورة كل ثلاث شهور بديل عن الدفع السنوي.

5- إقرار المملكة بنظام الإثبات الجديد

واحدًا من القرارات التي أقرتها المملكة مؤخرًا هو قرار إثبات الجديد، وهو نظام حقوقي يهدف للعمل على تطوير الأنظمة التشريعية المختصة مع اعتماد الإصلاحات القضائية والعدلية المعمول بها، وكذلك تلبية جميع متطلبات الحياة الجديدة من جميع جوانبها.