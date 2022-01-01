السعودية تحدد عقوبة عدم ارتداء الكمامة بعد عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الأفراد وبعضهم البعض، قامت بفرض عقوبة على عدم ارتداء الكمامة من قبل المواطنون في صورة غرامة مالية يقوم المواطن الذي لا يرتدي الكمامة بدفعها، وذلك في الأماكن التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة، وقد تم الإعلان عن عودة الالتزام مرة أخرى بالتدابير الوقائية والتي يتمثل في الحرص على مبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية بسبب زيادة نشاط فيروس كورونا ومتحوراته مرة أخرى، وذلك بعد مرور 75 يوم من إعلانها بتحكمها بالفيروس.

عقوبة عدم ارتداء كمامة في السعودية

صرحت الحكومة السعودية بالأمس بعودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مرة أخرى، ومن أهم الإجراءات التي حثت المواطنين على القيام بها عند خروجهم من المنزل؛ ارتداء الكمامة الواقية والتي تحمي بنسبة كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته تحديدًا أوميكرون، ولتأكيد الحكومة على أهمية ارتدائها، قامت بفرض عقوبة على عدم ارتدائها بل وتم تغليظها، على أن تطبقها السلطات المعنية بدون أي تهاون ابتداءً من يوم 30 من شهر ديسمبر لعام 2021 ، حيث جاءت العقوبات كالتالي:

تطبيق غرامة 1000 ريال سعودي على عدم ارتداء الكمامة للمرة الأولى.

إذا تم تكرار المخالفة مرة أخرى؛ فستتضاعف قيمة الغرامة.

أما إذ لم يتم استخدام الكمامة أبدًا؛ فسيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

الكمامة التي طلبت الحكومة السعودية من المواطنين ارتدائها هي، الكمامة الطبية، الكمامة المصنوعة من القماش أو أيًا من الأشياء التي تغطي الفم.

الإجراءات الاحترازية الجديدة في السعودية 2022

وبعدما تعرفنا على عقوبة عدم ارتداء الكمامة في السعودية، فإليكم الإجراءات الاحترازية الجديدة التي صرحت المملكة بأهمية تطبيقها من قبل المواطنين: