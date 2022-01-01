رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443 من أبشر ، تسعي المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوفير جميع الخدمات التي تساعد المقيمين بها والمواطنين السعوديين أيضاً، ولحرصها الشديد علي راحتهم خصصت رابط إلكتروني للاستعلام عن صلاحية الإقامة لكل شخص من خارج المملكة ويقيم علي أرضها، وسوف نتعرف فيما يلي علي موقع ثقفني علي طريقة الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالإقامة فتابعونا فيما يلي.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن لأي مقيم في المملكة العربية السعودية أن يدخل علي منصة أبشر لكي يمكنه الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، وتعتبر منصة أبشر من أهم المنصات التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقها خلال الفترة الماضية، حيث تعمل علي مساعدة المواطنين والمقيمين في العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة ولكن بشكل إلكتروني وذلك حتي توفر الوقت والجهد الذي يمكن أن يتم ضياعه في المصالح والمنشآت الحكومية، كل ما عليك هو الدخول علي المنصة والتسجيل وتلقي الخدمات المعروضة من خلالها.

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب إن يتم إتباعها لكي يتمكن أي شخص من الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به لعام 1443 هجرياً، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

أولاً يحب الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي منصة أبشر.

ثانياً يتم التسجيل في المنصة عن طريق إدخال الاسم الخاص بالمستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً سوف تظهر لك أيقونة أبشر أفراد يتم القيام باختيارها والضغط عليها.

رابعاً يجب إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

خامساً يتم الضغط علي أيقونة خدماتي.

سادساً بعد الدخول علي خدماتي يجب اختيار منها خدمات الاستعلام الإلكتروني.

سابعاً يتم اختيار الأيقونة التابعة للجوازات.

ثامناً يمكنك الآن اختبار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الإقامة.

تاسعاً بعد الدخول علي استعلام الإقامة سوف يظهر صفحة جديدة تحتوي علي بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستخدم الذي يريد الاستعلام يجب الحرص علي ملء جميع البيانات بشكل صحيح.

عاشراً سيظهر خانة مخصصة لكتابة رقم الإقامة، وبعدها كتابة الرمز المرئي.

وأخيراً سوف تظهر جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة برقم الإقامة الذي تم إدخاله مثل تاريخ الصلاحية وبعض المعلومات الأخري.

وبذلك بعد إتباع جميع هذه الخطوات من خلال الإستعانة برابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكن بعدها معرفة كل ما يتعلق بها من معلومات شخصية هامة.