موقع مكاني لبيع التذاكر.. دخول منصة مكاني makani

موقع مكاني لبيع التذاكر، حيث يعتبر موقع مكاني الإلكتروني هو أحد أهم المنصات الإلكترونية السريعة التي من خلالها توفّر وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية تذاكر المباريات التي تخص الدوري السعودي، وعدد آخر من التذاكر الإلكترونية المختلفة، فهناك عدد كبير من عشاق كرم القدم يبحث بصفة مستمرة عن خطوات شراء التذاكر من أجل حضور مباريات دوري الأمير سلمان لكرة القدم، حيث يستطيع المواطنين حجز مقاعدهم بدون الحاجة إلى الذهاب إلى خصيصاً إلى مراكز الحجز التي تخص البطاقات، حيث توفر المنصة إمكانية التعرف على جميع المباريات عبر بوابة الموقع الرسمية، وسوف نوضح لكم تفاصيل التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر.

موقع مكاني لبيع التذاكر

موقع مكاني لبيع التذاكر يوفر للمستفيدين إمكانية اختيار الفئة الخاصة بالتذكرة، علاوة إلى ذلك إلى تم توفير وسائل دفع إلكترونية سهلة عبر الإنترنت بما يوفر الوقت والجهد على جميع المشجعين من إكمال إجراءات الحجز بكل بسهولة ومن خلال سرعة عالية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منصة مكاني الإلكترونية:

يجب الدخول علي رابط الموقع الرئيسي التالي/ منصة مكاني.

بعد الدخول إلى المنصة يتم الضغط علي “إنشاء حساب جديد”.

يتطلب أن يتم إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

يجب التعرف على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة ثم الموافقة عليها.

ثم الضغط على “تسجيل”.

من خلال الصفحة الرئيسية بمنصة مكاني، يتم الضغط على تبويب “المباريات”.

يجب تحديد المباراة التي يرغب الشخص في حضورها وتحديد المقعد من أجل حضور المباراة داخل الملعب.

يتم تسديد القيمة النقدية للتذكرة من خلال بطاقة الائتمان بوسائل الدفع التي توفرها المنصة.

الضغط علي استخراج بطاقة الحضور للمشجع.

ثم الاحتفاظ بنسخة التذكرة حتي يتم الدخول إلى أرضية الملعب.

الدعم الفني لمنصة مكاني الإلكترونية

وضحت منصة مكاني التي تتبع لمؤسسة البريد السعودي، علي أنها تعمل علي توفير العديد من الوسائل التي تخص التواصل مع الدعم الفني لمنصة مكاني من أجل تسهيل عملية التواصل بين الشركة وبين المستفيد من خدمات المنصة، حيث يمكن الاتصال علي رقم منصة مكاني الموحد المجاني من خلال الرقم التالي: 19992.