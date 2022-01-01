لسداد ديونك مساعدة مالية فورية سجل وأحصل عليها من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

الكثير من المؤسسات في المملكة تعمل على مساعدة الأسر الفقيرة في ظل ظروف الغلاء الفاحش في هذه الأيام وما ترتب عليها من غلاء زيادة فى أسعار بعض السلع وإغراق الكثير من الأسر فى الديون بسبب نفقات الأسر، وتعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة ، وتعمل مؤسسة الوليد في تقديم مساعدة المطلقات والأرامل على تحمل مصاريف المعيشة، كما تعمل المؤسسة لمساعدة الراغبين في امتلاك سيارة للعمل عليها ومنزل للإقامة به، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نقدم شروط الحصول على المساعدة وخطوات التسجيل بالمؤسسة لكي تتمكن بعض الأسر من الحصول على دعم مؤسسة الوليد المالي للتغلب على ظروفهم، حيث تعمل مؤسسة الوليد على الوقوف مع الأسر المحتاجة وتقديم مساعدات متنوعة لمن يرغب في طلب المساعدة وتنطبق شروط طلب المساعدة عليهم، وذلك عبر المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين الراغبين في التبرع للغير، ولا يقتصر دور مؤسسة الوليد للإنسانية على تقديم هذه الخدمات فقط، بل أنها تعمل على تسهيل حياة فئات عديدة بالمجتمع السعودي والكثير من دول العالم، ومن خلال التسجيل في مؤسسة الوليد الانسانية تتم مساعدة من تنطبق عليهم الشروط وتتعهد المؤسسة بالتزامات بعض النفقات من إيجارات وسداد فواتير وغيرها.

شروط الحصول على دعم مؤسسة الوليد للإنسانية:

أن يكون دخل الأسرة المستفيدة ما يزيد عن 3000 ريال سعودي في الشهر. يجب على الشخص المتقدم أن لا يمتلك أي من (عقار أو سيارة). عند اتخاذ الإجراءات يجب التعهد من قبل الشخص المستفيد بعدم بيع السيارة التي يحصل عليها من المؤسسة تحت أي سبب كان، وكذلك الأمر على الوحدة السكنية يحصل الشخص المستفيد على الدعم من المؤسسة مرة واحدة فقط

خطوات وطريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال. الضغط على خانة تسجيل جديد الموجودة أعلى يمين الشاشة. التأكد من إدخال البيانات صحيحة ومنها الاسم الرباعي ورقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني وكتابته مرة أخرى للتأكيد. تسجيل رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها. تفعيل حساب تويتر، ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال الاسم ورقم المرور للتقديم على المساعدة. الضغط على خانة تعبئة طلب جديد. تحديد نوع الطلب “مسكن – سيارة”. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بالكامل. بمجرد ظهور قائمة الأسئلة يجب الإجابة بشكل صحيح من الضروري تقديم الحالة الاقتصادية لصاحب الطلب. ويتأكد مقدم الطلب من نجاح عملية التسجيل بمجرد تأكيد مرحلة التقديم

شروط الحصول على سيارة: