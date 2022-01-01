تمويل الأفراد بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يصل إلي 500 ألف ريال سعودي

تمويل الأفراد بدون تحويل الراتب هو أحد أهم المنتجات التمويلية والتي تصل قيمتها إلي (500,000) ألف ريال سعودي. حيث تقوم الشركة السعودية للتمويل بتوفير أحد أهم منتجاتها التمويلية للأفراد والتي تمكنهم من الحصول علي مبلغ تمويلي كبير يفي بإنهاء كافة الإجراءات والالتزامات المادية والمالية الخاصة بهم. وتعد الشركة السعودية للتمويل هي واحدة من أعرق شركات التمويل السعودية والخاضعة لمؤسسة النقد السعودية. ولم تكن هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتوفير منتجات تمويلية للأفراد, فهناك منتجات تمويلية للأفراد مثل تمويل الأفراد من شركة اليسر بقيمة (200,000) ألف ريال سعودي. وهي أيضاً تابعة لمؤسسة النقد السعودي وكل له الامتيازات الخاصة به. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل. وما هي الامتيازات ؟ وخطوات التقديم ؟ وكذلك المستندات المطلوبة؟ وذلك خلال هذا المقال.

مميزات تمويل الأفراد بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن بعض الامتيازات الهامة التي يمكن الحصول عليها عند التقديم للحصول علي التمويل الخاص بالأفراد وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت اللجنة الشرعية بالشركة.

التمويل كبير يصل إلي نصف مليون ريال سعودي [(500,000) ألف ريال].

إمكانية التمويل بقيمة (100,000) ألف ريال سعودي بدون وجود كفيل.

أنظمة سداد مرنة جداً.

معدلات أمان عالية نظراً لخضوعها لمؤسسة النقد السعودية.

أقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

هامش الربح تنافسي.

نسبة الاستقطاع من الراتب تصل إلي 60%.

يمكن القيام بالسداد المبكر للقرض وإنهاء التعاقد ففي أي وقت.

القرض بدون تحويل الراتب.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي قرض الشركة السعودية للتمويل

أوضحت الشركة السعودية للتمويل عن الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الحصول علي تمويل الأفراد وهي كالتالي:

خطاب معتمد من البنك المحول إليه الراتب الشهري مدون به الراتب الشهري لآخر ثلاثة أشهر.

خطاب معتمد من جهة العمل تفيد بقيمة الراتب الشهري.

القيام بتعبئة طلب التمويل.

أمثلة توضيحية لأسعار المنتجات التمويلي للأفراد

إذا المبلغ التمويلي بقيمة (100,000) ألف ريال سعودي ومدة السداد هي (60) شهراً, هامش الربح هو (11.5%) ومعدل الزيادة السنوي هو (21.9%) فتكون قيمة القسط الشهري المستقطع هو (2625) ألف ريال سعودي.

إذا المبلغ التمويلي بقيمة (100,000) ألف ريال سعودي ومدة السداد هي (60) شهراً, هامش الربح هو (10.75%) ومعدل الزيادة السنوي هو (20.1%) فتكون قيمة القسط الشهري المستقطع هو (2563) ألف ريال سعودي.

وبهذا نكون قد أنهينا كافة تفاصيل التمويل الشخصي للأفراد وما هي المميزات والمستندات وكيفية التقديم.