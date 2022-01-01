نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي و شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي هذا من أكثر الأشياء التي يشغل اهتمام الملايين من المواطنين السعوديين، تعد خدمات بنك الراحجي من أكثر الأشياء التي تعمل على مساعدة المواطنين السعوديين في توفير القروض النقدية للمواطنين سواء للأفراد أو العاملين، بنك الراحجي من أقدم وأولى البنوك الإسلامية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية لهذا تحرص إدارة البنك على تقديم العديد من الخدمات التمويلية بشروط مبسطة لكي تستطيع جذب أكبر عدد من العملاء ومن أهم الخدمات التمويلية لبنك الراجحي هو التمويل الشخصي لهذا سنقدم لكم شروطه وطرق الحصول عليه.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي

سنقدم لكم خطوات التقديم على تمويل الشخصي من بنك الراجحي بشكل إلكتروني وهي:

عليك أولا اتصال الجهاز بالانترنت ثم قم بتوجه إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول أعلى الشاشة.

بعد ذلك قم بملء كافة البيانات المطلوبة من الإسم، كلمة المرور.

قم بالضغط على الخدمات المصرفية ثم النقر على أيقونة التمويل الشخصي.

لابد من إدخال بياناتك الشخصية من إدخال رقم الهوية، اسم المتقدم كاملاً، محل الإقامة، جهة العمل، الجنسية، رقم الحساب.

سيطلب منك إدخال قيمة الدخل الشهري الثابت.

تحديد نوع التمويل وقيمة التمويل التي تريد الحصول عليه.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الموافقة على كافة الشروط وأحكام بنك الراجحي.

النقر على تقديم الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلبك إلي بنك الراجحي وسيتم مراجعته والرد عليك في أقرب وقت.

شروط التمويل الشخصي

هناك بعض الشروط التي وضعتها إدارة بنك الراحجي للحصول على التمويل، والشروط هي:

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام للموظفين، 70 عام للمتقاعدين.

لابد أن يكون المتقدم للتمويل أن يعمل في جهة العمل التي حددها البنك.

إلا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي للموظف، ولا يقل عن 1900 ريال سعودي للمتقاعد.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم المقيم عن 5000 ريال سعودي.

الوثائق المطلوبة لتمويل الشخصي

هناك بعض المستندات التي لابد من احضارها أثناء تقديمك لتمويل وهي: