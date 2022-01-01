في نصف ساعة فقط.. تمويل الراجحي الجديد 2022 وأهم الضوابط الخاصة للحصول على قرض بأسهل إجراءات

إن مصرف الراجحي يقدم عددًا من المساعدات المالية المختلفة لكافة العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وبناء على ذلك يتم البحث بشكل دائم عن طريقة التقديم للحصول على تمويل الراجحي الجديد 2022 داخل محركات البحث من جانب فئة كبيرة من المواطنين السعوديين.

تمويل الراجحي الجديد 2022

يتم التقديم للحصول على التمويل الراجحي لسنة 2022 بشكل إلكتروني عن طريق اتباع هذه الخطوات الآتية:

في البداية نقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي، وذلك يتم عن طريق الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

بعدها نقوم بالذهاب إلى أيقونة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي تتواجد اعلى الصفحة.

ثم نقوم بالذهاب إلي أيقونة الخدمات المصرفية الشخصية، ومن ثم يتم الضغط على اختيار التمويل.

وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الأيقونة المتواجدة أعلى التطبيق، ومن ثم تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وبعدها يتم الضغط على أيقونة التالي.

ومن ثم تأتي خطوة الذهاب إلى أيقونة التأكيد على صحة البيانات، وبعدها يتم إرسال كافة الأوراق الخاصة بالمتقدم على الموقع.

وبعدها يتم الذهاب إلى أيقونة الموافقة على جميع الأحكام والشروط، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية من جانب الموقع.

أهم الضوابط الخاصة للحصول على تمويل الراجحي

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أخذها في عين الاعتبار والتي على أساسها يتم قبول حصول المتقدم على التمويل، ومن هذه الضوابط:

يجب أن يكون لدى المتقدم الجنسية السعودية، بشرط ألا يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

ولابد أن يكون المتقدم منتمي للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي التابع للمصرف الراجحي، ولابد أن تصل الفترة الخاصة بعمل المتقدم داخل القطاعات الحكومية أو الخاصة إلى أكثر من 6 أشهر.

وتتراوح المعدلات العمرية ما بين ال21 سنة إلى 50 سنة، ويشترط أيضًا أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم إلى حوالي 5 آلاف ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض كل ما يخص الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2022، فيجب أن يتم أخذ كافة الشروط التي تم عرضها في هذا المقال في عين الاعتبار، وذلك قبل التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل الراجحي لسنة 2022.