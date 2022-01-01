“بالفيديو” رابط وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 والشروط اللازمة عبر sbis.hrsd.gov.sa

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هو أكثر التساؤلات التي يتم تداولها على نطاق واسع من قبل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الموارد البشرية السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي جاء بأهداف جديدة لمستحقي الضمان الاجتماعي بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، كما تم تفعيل الرابط الخاص بالتسجيل إلكترونيا، حيث يعد عبارة عن راتب شهري يتم تقديمه للمستحقين من المواطنين في السعودية، لذلك نسرد من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في السعودية والتعرف على أهم الشروط والضوابط اللازمة للتسجيل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط مباشر يمكن من خلاله التسجيل إلكترونيا للمستحقين للضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا، حيث يتم تحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في السعودية بناء على بعض العوامل أهمها عدد أفراد الاسرة، والذي بدأ تطبيقه رسميا في السعودية خلال الفترة الأخيرة بقرار من الحكومة السعودية، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال موقع الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويمكن التسجيل من قبل مستحقي الضمان الاجتماعي إلكترونيا عبر موقع الضمان الاجتماعي مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول مباشرة الى الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي.

ويتم اختيار الدخول الى الموقع من خلال انشاء حساب جديد.

يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل بشكلٍ صحيح مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

اختيار الموافقة على الشروط والاحكام.

اختيار كلمة المرور ومن ثم اختيار التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ثم ادخال كافة البيانات اللازمة ومن ثم اختيار التسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وقد تم تحديد بعض الشروط والضوابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومن اهمها ما يلي.