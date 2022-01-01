نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 وقيمة العلاوات السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين الجديد ، يعتبر من بين الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية. وهذا من أجل دعم المعلمين الجدد في السعودية ومساعدتهم على تحسين أوضاع حياتهم العامة، من أجل الترقي وبلوغ الرتب القادمة وهذا حسب رتب السلم الوظيفي للتعليم. وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع التعليم يعدّ من بين أهم القطاعات المعروفة في المملكة العربية السعودية. وكفاءة المخرجات التعليمية بالسعودية تعتمد بشكل كامل على التكفل بهذا القطاع، ومتابعة كل التعديلات التي يحتاج إليها باستمرار. وحسب ما ورد إلينا فإنه قد تمّ إجراء تعديلات على رواتب المعلمين الجدد. وسنتحدث ونناقش عبر مقالنا في موقع ثقفني الإخباري عن موضوع سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية، تابعوا معنا.

سلم رواتب المعلمين الجديد

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديث سلم رواتب المعلمين الجديد، حيث تم تقسيم معظم الرواتب إلى عدّة مستويات. يقدّر عددها بستة في كل مستوى، كما أنّه ينقسم أيضا إلى ست درجات. في كلّ درجة تندرج أربعة رتب، بدءا برتبة مساعد معلم، إلى غاية رتبة المعلم الخبير. هذه الأخيرة حين يصل إليها المعلم، يصبح مستحق لأعلى وأحسن معاش شهري، يتقاضاه في الرتبة السادسة من المستوى الثالث.

بالنسبة لقيمة العلاوة السنوية في سلم رواتب المعلمين، فهي تختلف باختلاف المستويات التي يبلغها المعلمين السعوديين. بدءا من المستوى الأول إلى غاية المستوى السادس. وتبلغ قيمتها حسب ما يلي: بالنسبة للمعلّم ومساعد المعلّم المستوى الأوّل 300، والثاني 320، الثالث 340، الرابع 360، والخامس 380، والسادس 400.

بالإضافة إلى ذلك نذكر لكم رواتب المعلم الممارس، ويبلغ راتب المستوى الأول 500، الثاني 520، والثالث 540، والرابع 540. والخامس 580، أما رواتب المعلم المتقدم بالنسبة للمستوى الأول 540، والمستوى الثاني 560، والثالث والرابع 580. ونذكر لكم رواتب المعلم الخبير، بالنسبة للمستوى الأول 500، والثاني 620، والثالث 640، وهذا الأخير هو الأعلى مستوى.

معايير سلم رواتب المعلمين

لقد تم وضع العديد من المعايير التي نصّت عليها لائحة رواتب المعلّمين الجدد في المملكة العربيّة السّعوديّة. وسنذكر لكم فيما يلي بعضا منها، وأوّل هذه المعايير هي أن يتمّ إصدار الرّخصة التّعليميّة الخاصة بالمعلّمين من طرف هيئة التّقويم والتّدريب في المملكة العربيّة السّعوديّة. إذ أنها الهيئة الوطنيّة المسؤولة عن تجديد الرّخصة المهنيّة الخاصة بالمواطنين وتدير عمليّة الحصول عليها كذلك حسب اللائحة.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ المعلّم ينتقل ويرتقي إلى الرّتبة التّالية في اللائحة الجديدة لسلم الرّواتب. وهذا عندما يحصل على الرّخصة التّعليميّة من طرف هيئة التّقويم والتّدريب. كما يجب أن يحصل على تقييم لا يقلّ عن جيّد جدّاً، ويتمّ ترفيعه في المملكة العربيّة السّعوديّة من رتبة تعليميّة إلى أخرى حسب السّلم الجديد. دون أن يكون هناك منصب شاغر في ذلك المكان كما هو الوضع في اللائحة القديمة.

الفرق بين سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم

لقد تمّ وضع اللائحة الجديدة لسلّم رواتب المعلّمين الجدد في المملكة العربيّة السّعوديّة. والهدف الأول من هذا هو تحسين كفاءة المخرجات التّعليميّة، وكذلك تسعى إلى تحسين المردود المادّي الذي يحصل عليه المعلّم السعودي. وكذلك فالراغبين في معرفة سلم رواتب المعلمين الجديد يبحثون عن الفروقات بين السّلّم الجديد والقديم لرواتب المعلّمين، والتي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الرّاتب التّقاعديّ: أعلنت وزارة التّعليم في المملكة العربيّة السّعوديّة في وقت سابق بأنّ السّلّم الجديد يقدم للمعلّمين راتباً تقاعديّاً يزيد على الرّواتب التّقاعديّة للسّلّم القديم، وتجدر الإشارة إلى أنّ الزّيادة عن السّلم القديم قد تصل إلى إلى 640 ريالاً سعوديّاً لبعض المعلّمين. أما بالنسبة الزّيادات السّنويّة: فهي مستمرة بالنسبة للمعلمين في المملكة إلى أن تصل رواتبهم شهريا إلى 21,250 ريالاً سعوديّاً.

بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ الزيادات السنوية تفوق الراتب القديم الذي كان يحصل عليه المعلم. وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة: يمكننا القول بأنّ مكافأة نهاية الخدمة تزداد للمعلّمين بما يقدر بحوالي 500 ريال سعوديّ تقدم له عن كلّ سنة من سنين الخدمة التي قضاها، عند مقارنتها بمكافأة نهاية الخدمة حسب السّلّم القديم لرواتب المعلّمين.

ضوابط وشروط صرف المكافآت والعلاوات

يسعى كل موظف مهما كان شغله إلى الحصول على ترقية وعلاوة في ميدان عمله، سواء كان عاملا في قطاع الأمن أو التعليم أو التجارة. وتمنح للعامل المكافآت وفق جهده وما يقدمه في عمله في أدائه لواجبه، ومن بين هذه المجالات التعليم، وعليه سنذكر لكم كل الضوابط والشروط الضرورية التي تخص الاستفادة من المكافآت والعلاوات وهي كما يلي:

أول شرط نذكره لكم هو مدة العمل، إذ ينبغي أن يكون الموظف قد أمضى حوالي عشر سنوات على الأقل في وظيفته، وكطلك يتم احتساب فترات التدريب داخل الكلية التي كان فيها، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون نهاية الخدمة الخاصة بالموظف بعد أن يتم إعلان اللائحة التعليمية الجديدة 1443، وهذه الأخيرة تكون بدايتها في تاريخ الفاتح من يوليو.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي ناقشنا فيه موضوع يهم المعلمين في السعودية، وهو سلم رواتب المعلمين الجديد، وتجدر الإشارة إلى أنه تطرأ عليه تغييرات كل سنة، حيث قامت الجهات المعنية في وزارة التعليم السعودية بإجراء تعديلات على رواتب المعلمين ، ليتم تطبيقه فعليا في مختلف مناطق المملكة، كما ذكرنا لكم شروط وضوابط الاستفادة من المكافآت، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.