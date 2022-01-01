نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم المواشي شروط الاستفادة من الدعم وكيفية التقديم خطوة بخطوة لصغار مربي الماشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم المواشي ، برنامج دعم صغار مربي الماشية بالمملكة العربية السعودية المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك من أجل رفع مستوى معيشة العاملين بنظام الريف السعودي والوصول بمستوى التجارة الخاص بهم إلى حد الاكتفاء، ويعد برنامج دعم مربي المواشي من أفضل البرامج المستهدفة للدعم بالسعودية لقطاع الزراعة حاليا، حيث يستهدف الفئة المستحقة للدعم وفق شروط تم تقديمها عبر الوزارة مخصصة لأجل المستحقين الفعليين للدعم ونظرا لسؤال الكثير عن الدعم فقد قررنا الكتابة عنه وتعريف الجميع عن شروط دعم مربي الماشية والاستعلام عن موعد نزول دعم المواشي وطريقة التسجيل في دعم مربي الحيوان، يستفيد القارئ الراغب في أن يكون مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية الجديد.

رقم الضمان الاجتماعي وكيفية التواصل مع البرنامج وطرق الاستعلام عن بيانات المستفيدين.

شروط دعم صغار مربي المواشي

من أجل استعلام عن دعم مربي المواشي أو استعلام عن دعم المواشي فيجب أن يكون القارئ ملما بشروط دعم الماشية لأجل طريقة الحصول على الدفعات الخاصة بالمساعدة من كخدمة من خدمات الوزارة الزراعية في المملكة، وأيضا كي يقوم القارئ عبر بوابة الوزارة الرسمية تسجيل نفسه في البرنامج ليستفيد من صرف المساعدة، وشروط الاستفادة من برنامج الثروة الحيوانية كالآتي:

أولا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملا لبطاقة تنقل خاصة به.

ثانيا يجب على المتقدم أن يكون من صغار مربي الماشية في المملكة.

ثالثا يجب أن لا تكون له وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص من أجل أحقية التسجيل في دعم صغار مربي الماشية.

رابعا يشترط أيضا ألا يكون سجينا أو مقيما إقامة دائمة بأحد مراكز الإيواء أو دور الرعاية في المملكة.

خامسا شرط السن الخاص بالمتقدم يجب أن يكون 21 سنة على الأقل من أجل التقديم.

سادسا يشترط على المتقدم أن يكون من حاملي البطاقة الصحية بالمملكة لضمان أحقية التسجيل في دعم المواشي.

سابعا يلتزم المستفيد بشروط وخطة الوزارة بكافة طرق تربيته للماشية وشروط التربية والحالة الصحية الخاصة بها.

ثامنا يجب أن يكون للمتقدم حسابا بنكيا كحساب البنك الأهلي السعودي لتلقي صرف دعم مربي المواشي على الحساب الخاص به.

تاسعا يتم تقديم طلب التسجيل في دعم مربي الماشية وكل الدعم المخصص لهم عبر التطبيق أو بوابة الوزارة الإلكترونية.

عاشرا تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة طوال فترة الاستفادة بالمملكة العربية السعودية.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب وبرقم السجل المدني عبر وزارة الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في دعم مربي الماشية

يبحث الكثير من مربي الماشية طريقة التسجيل في دعم الحيوان وعن كيفية التسجيل في برنامج دعم الماشية إلكترونيا كما تطلب الوزارة في الشروط المقدمة التي ذكرناها ولأجل استفادة المواطن أو المزارع من دعم الماشية من خلال برنامج دعم صغار مربي الماشية، فيجب تقديم طلب الالتحاق والاستفادة كالآتي:

أولا قم بالدخول على بوابة أنعام وتسجيل الطلب الخاص بك واستصدار البطاقة الصحية.

ثانيا يجب عليك تسجيل الدخول بحسابك في برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث طلبك.

ثالثا اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط على موافقة.

رابعا اكتب كافة بيانات الطلب الخاص بك.

خامسا اضغط على إرسال الطلب.

سادسا تتم مراجعة الطلب من وزارة المياه والزراعة.

سابعا تراجع حالتك بالنسبة للشروط المذكورة ويتم الموافقة عليك فور توافقك مع الشروط المذكورة سابقا.

ثامنا تتم زيارة ميدانية للموقع لمعاينته وفقا للشروط الموجودة وحيثيات البرنامج.

متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر وشروط التقديم على برنامج الدعم لصغار مربي الماشية.

حالات توقف صرف دعم المواشي

من ضمن تحديث دعم المواشي أن يتم إيقاف دعم المستفيد وذلك وفق بعض الحالات التي تحددها وزارة الزراعة وهي كالآتي: