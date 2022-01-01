نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر وشروط التقديم على برنامج الدعم لصغار مربي الماشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر ، يتساءل كثير من مربيين المواشي عن موعد صرف الدعم لمربي المواشي المستهدف لأجل دعم ثروة الدولة الزراعية، ويعد البرنامج من برامج تطور الريف المستدامة التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 ، ويقوم برنامج دعم صغار مربي الماشية على أساس تطوير ثروة الدولة الزراعية الريفية بالمملكة من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي وعبر توجيه دعم المواشي لمستحقي الدعم عبر الشروط التي أنشأتها المملكة السعودية للمستفيدين من جهاز الدعم لمربي المواشي.

رقم الضمان الاجتماعي وكيفية التواصل مع البرنامج وطرق الاستعلام عن بيانات المستفيدين.

الاستفسار عن دعم مربي المواشي هـ

يبحث العديد من الملتحقين عن رابط الاستعلام عن دعم مربي المواشي وعن موعد صرف دعم الثروة الحيوانية هذا الشهر، وللتسهيل عليهم فقد كتبنا المقال لتعريف الجميع على موعد صرف الدعم لمربيين المواشي شهر يناير وكم باقي كم باقي على دعم المواشي، أعلنت وزارة البيئة والمياه الزراعية عن أن موعد صرف دعم مربي الماشية سيكون يوم الأحد غدا وسينزل مباشرة على حسابات المستفيدين الخاص بهم.

دعم المواشي شروط الاستفادة من الدعم وكيفية التقديم خطوة بخطوة لصغار مربي الماشية.

برنامج الدعم لمربيين المواشي

بعد أن أعلمنا الجميع عن متى تنزل دعم المواشي وموعد دعم الثروة الحيوانية للمستحقين، فإن دعم ثروة المواطن الزراعية هذا الشهر للمستفيد يأتي لأجل المستحقين الحاصلين على الأهلية والمقدمين للبرنامج والذين توافقوا مع الشروط المطلوبة، ولمعرفة شروط دعم ثروة المواطن الزراعية للمستفيد من برنامج دعم المواشي فعليك بقراءة الآتي:

يجب أن يكون المقدم سعوديا أو حامل لبطاقة تنقل خاصة به.

يشترط أن يكون المتقدم من صغار المربين ليتوافق مع إعانة البرنامج.

يجب أن لا تكون لديه وظيفة خاصة به سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

ينبغي ألا يكون سجينا أو أحد المقيمين في مراكز الإيواء كما ينبغي ألا يكون موقوفا.

شرط السن للمتقدم يجب أن يكون 21 عاما فأكثر حتى يكون مؤهلا للتقديم.

يشترط البرنامج أيضا على المتقدم أن تكون له بطاقة صحية خاصة به.

يلتزم المتقدم بالشروط والخطة التي يفرضها البرنامج من أجل الحصول على دعم الماشية الخاصة به.

يشترط البرنامج أيضا أن يكون للمتقدم حساب بنك خاص بهم ومفعل إلكترونيا ومسجل في البوابة الإلكترونية المخصصة مثل حساب الراجحي.

يتم تقديم الطلب إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة المياه.

للاستفادة من نزول دعم ريف ينبغي أن يكون المواطن مقيما إقامة دائمة في الدولة طوال فترة الاستفادة.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على متى ينزل مساعدة الشهر الحالي الخاص بشهر يناير الجاري وقد قامت وزارة المياه بتعريف الجميع عن متى تصرف المساعدة وإبلاغ الميعاد الخاص بها لكافة مستفيدي مساعدة الماشية الزراعي، وسيتم الصرف الخاص بالمساعدة لصغار المربين المقرر لشهر يناير بدءا من يوم الأحد الموافق الثاني من يناير لعام 2022 ميلاديا وسيستلم المستفيد من المزارعين الدعم الخاص به على حسابه الخاص بشكل فوري بمجرد الصرف.

متى ينزل دعم المواشي

سيتم صرف إعانة المواشي الذي يتساءل الكثير عنه وعن ميعاد إعانة الشهر الجاري الموافق شهر يناير للعام 2022 ، وستقوم وزارة الزراعة والزراعة بعملية الصرف وصرحت الوزارة أنه يتم الصرف في اليوم الثاني من كل شهر وصرف الدفعة الخاصة بالشهر الجاري شهر يناير عام 2022 ستكون في يوم الثاني من يناير لدعم المواشي وإعانة كل مربيين المواشي هذا الشهر عبر صرف دفعة شهر يناير وكل شهر كما تتم لصغار مربيين الماشية، وبهذا يكون الجميع قد عرف الموعد الخاص بإعانة مربيين المواشي الخاص بالشهر الجاري وأيضا موعد نزول الدفعة وشروط البرنامج.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب وبرقم السجل المدني عبر وزارة الموارد البشرية.