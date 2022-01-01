نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاكم التنفيذ : استقبال عقود إيجار السيارات كسندات تنفيذية عبر ناجز بداية من اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة محاكم التنفيذ ناجز ، أصدرت محاكم التنفيذ في يوم 1 يناير 2022 قرارها بشان بدأ محاكم التنفيذ في المملكة باستقبال عقود إيجار السيارات وذلك باعتبارها سندات تنفيذية ويسري عليها حكم العقود الموثقة وذلك من حيث الإثباتات والتنفيذ، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، حيث أصبح من الممكن أن يستفيد المتقدم بالطلب لمحكمة التنفيذ مباشرة وذلك من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة سنتعرف عليها في تلك المقالة فتابعونا في الأسطر القادمة لمعرفة كل جديد.

محاكم التنفيذ ناجز

تم توقيع مذكرة تفاهم تخص عقود تأجير المركبات بكل أنواعها من قِبَل وزارتي العدل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية. وتلك المذكرة تخص خدمات التنفيذ عقود تأجير المركبات التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل. وذلك بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد “المستفيدون ومكاتب التأجير”.

كما أن مذكرة التفاهم الخاصة هدفها هو اعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية. لكي يتم تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات. كذلك أنها تهدف إلى تعزيز جوانب الحكومة فيه. كما انها تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والتي تنتج عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.

محكمة التنفيذ استعلام

العقد الموحد لتأجير السيارات في محاكم التنفيذ ناجز له الكثير من المميزات حيث :

سوف يجعل كل عمليات التعاقد في محاكم التنفيذ ناجز من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية Naql.s خدمة عقود التأجير.

من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية Naql.s خدمة عقود التأجير. كما انه سيجعل هناك نافذة موحدة مخصصة لإتمام عمليات التأجير.

كذلك إصدار عقود تأجير إلكترونية وموحدة بمتطلبات متكاملة وبنود نظامية.

علاوة على ذلك فيضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة “نقل” و بوابة ناجز خدمات التنفيذ أن يتم إصدار العقد من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية. كما أن عدم التأجير دون وجود تغطية تأمينية نظامية للمركبة وفحص فني دوري للمركبة خاطئ. وذلك يتم من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة العدل.

بوابة ناجز خدمات التنفيذ

تتم عملية التعاقد من خلال بوابة نقل بشكل تقني كامل. وذلك من خلال مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات المعنية بتطبيق الضوابط. كما تقوم بتبديل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة لكي يتم ضمان الارتقاء بالخدمات التي تقدم ومواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل في محاكم التنفيذ ناجز.

والمستفيدين يمكنهم تقديم “طلب تنفيذ” في محاكم التنفيذ ناجز لكي تتقدم بطلب عقد تأجير مركبة من خلال الدخول عبر بوابة ناجز najiz.sa:

في البداية اختيار “طلب تنفيذ”.

ثم اختيار نوع الطلب “مالي”

بعد ذلك نقوم بتحديد نوع السند الرئيسي “الإلكتروني”.

ثم تحديد نوع السند الفرعي “عقد تأجير مركبة”.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن محاكم التنفيذ ناجز و خدمات التنفيذ قد نالت إعجابكم.