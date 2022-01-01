رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.. خطوات التقديم وشروط القبول

نقدم رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لمن يرغب فى الانضمام إلى فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والاستعلام عن مدى استحقاقه بعد موافقة وزارة الموارد البشرية إذا كان المتقدم مستوفي لجميع شروط الاستحقاق، وذلك منذ أن تم تفعيل برنامج الضمان الاجتماعي المطور شهر نوفمبر الماضي 2021 وقد أعلنت الوزارة عن استمرار تلقى طلبات المتقدمين حتى موعد صرف الضمان الاجتماعي والمتوقع أن يكون فى شهر يناير الجاري 2022.

ويأتي برنامج الضمان الاجتماعي المطور ضمن المبادرات التي تقوم بها المملكة من أجل دعم الأسر الأشد احتياجا لتغطية متطلباتهم الأساسية وتحقيق الاستقرار المادي وتقديم فرص للتأهيل والتدريب المهني من أجل الدفع بهم إلى سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة، إلى جانب دعم غير القادرين على العمل فى حالة العجز والمرض وأيضا تأمين الأرامل والمطلقات.

التسجيل فى الضمان الاجتماعي 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية من أجل القيام بالتسجيل من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التضامن الاجتماعي، وتستمر الوزارة فى استقبال الطلبات وفحص المستحقين، ومن أجل الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي ضمن المستفيدين عليك اتباع الخطوات التالية والتسجيل في الضمان الاجتماعي 1443.

الدخول على رابط برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

اضغط على كلمة تسجيل جديد.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك بها رمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق فى الخانة المخصصة.

اضغط على أيقونة توثيق سيتم إشعارك بنجاح تسجيل الدخول.

ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اضغط على تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

سيتم تحويل المتقدم إلى واجهة البرنامج الرئيسية.

عليك إكمال جميع البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة بشكل صحيح حتى تتمكن من نجاح التقديم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443