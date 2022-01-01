تمويل متاجر الميسر ورابط تقديم الطلب في السعودية

من ضمن الحلول التمويلية التي تقدم في المملكة السعودية تمويل متاجر وهي عبارة عن شركة تمويلية سعودية تقدم قروض بدون رسوم أو كفيل، مع متطلبات سهلة وفترات سداد ميسرة، وتعتبر من أفضل الشركات التي تقدم خدمات مالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة بشكل رسمي من قبل البنك المركزي السعودي، بما يساهم في تقديم تمويلات مضمونة تحتوي على الكثير من التسهيلات، إلى جانب توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا تمويل متاجر الشخصي للأفراد

تعتبر شركة متاجر من أهم شركات التمويل المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي، بما يحقق ضمان التعاقد مع الشركة وحقوق الطرفين، إلى جانب الكثير من المزايا الأخرى، أهمها:

حصول العميل على موافقة فورية بمجرد التقديم على طلب التمويل الشخصي

توفير قروض متعددة بدون رسوم بما يشمل كافة القطاعات المختلفة داخل المملكة

الحصول على فترة سداد طويلة ومريحة بحسب ما يتناسب مع ظروف العميل تصل مدتها إلى خمس سنوات، إلى جانب توفير طريقة سداد مرنة بأقساط متعددة الخيارات

الحصول على هامش ربح منافس ثابت طوال فترة سداد القرض

كما توفر الشركة قرض بدون كفيل يبدأ قيمته من 20 ألف ريال سعودي.

طريقة الحصول على تمويل متاجر

يمكن الآن لكافة العملاء لطلب الحصول على تمويل متاجر، إتباع تلك الإجراءات البسيطة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ شركة متاجر

الضغط على خيار طلب تمويل بدون ضامن

البدء في تعبئة البيانات الخاص باستمارة التمويل من خلال الموقع بما يشمل رفع المستندات التالية:

بطاقة الهوية الوطنية سارية

رفع سجل ائتماني للعميل

رفع خطاب تعريف بالراتب الشهري للعميل من جهة العمل بما يشمل البدلات والمسمى والتاريخ الوظيفي

ثم القيام برفع الطلب المقدم، وانتظار اشعار بالقبول.

شروط الحصول على التمويل